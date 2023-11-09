明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

非法賽車拘20人 包括「學神」P牌

【明報專訊】警方自9月中於新界北展開反非法賽車行動，前日及昨日拘捕20名涉案男子，扣查16輛私家車及電單車。其中6人被落案起訴，涉嫌賽車及危險駕駛等罪名，今日在粉嶺裁判法院提堂。根據初步調查，其中一名被捕人涉嫌掛「學牌」行車。

打擊新界北黑點 有超速逾倍

新界北總區交通部執行及管制組總督察蘇志偉稱，警方過去兩個月於新娘潭路、荃錦公路、屯門公路、吐露港公路等非法賽車黑點，部署偵速及錄影功能的雷射槍及隱形戰車，共偵緝到10宗懷疑非法賽車案件，涉及21輛私家車及兩輛電單車。其中有私家車在荃錦公路限速50公里的路段以高達120公里時速行駛，也有私家車於屯門公路一段限速80公里路段以高達168公里時速互相追逐，超速逾一倍。

新界北總區公衆活動調查組總督察張楚健表示，警方前日凌晨起於全港多個地方展開拘捕，以涉嫌非法賽車、危險駕駛、駕駛時沒有第三者保險等罪名拘捕20名本地男子，年齡20至60歲，涉為司機及車主。警方又扣查16輛車進一步調查，包括14輛私家車及兩輛電單車。其中6人暫控各一項「非法賽車」、「危險駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪，今日提堂，警方將向法庭申請暫時沒收他們駕駛執照。無被起訴者將獲准保釋候查。

據悉，其中一名20多歲被捕人持學習駕駛執照，亦有其中一輛涉案私家車擋風玻璃貼有「P牌」。警方稱，被捕人報稱商人、技工及廚師等職業，暫無發現涉現役或前車手。現場所見，涉案本田、保時捷及奧迪等私家車被拖往車輛檢驗中心，了解是否涉及非法改裝。

相關字詞﹕非法賽車

上 / 下一篇新聞

資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案
政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動
性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
警涉打架 商其他方式處理
警涉打架 商其他方式處理
橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上
橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上
抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張
抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張
九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准
九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」