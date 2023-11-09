非法賽車拘20人 包括「學神」P牌

打擊新界北黑點 有超速逾倍

新界北總區交通部執行及管制組總督察蘇志偉稱，警方過去兩個月於新娘潭路、荃錦公路、屯門公路、吐露港公路等非法賽車黑點，部署偵速及錄影功能的雷射槍及隱形戰車，共偵緝到10宗懷疑非法賽車案件，涉及21輛私家車及兩輛電單車。其中有私家車在荃錦公路限速50公里的路段以高達120公里時速行駛，也有私家車於屯門公路一段限速80公里路段以高達168公里時速互相追逐，超速逾一倍。

新界北總區公衆活動調查組總督察張楚健表示，警方前日凌晨起於全港多個地方展開拘捕，以涉嫌非法賽車、危險駕駛、駕駛時沒有第三者保險等罪名拘捕20名本地男子，年齡20至60歲，涉為司機及車主。警方又扣查16輛車進一步調查，包括14輛私家車及兩輛電單車。其中6人暫控各一項「非法賽車」、「危險駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪，今日提堂，警方將向法庭申請暫時沒收他們駕駛執照。無被起訴者將獲准保釋候查。

據悉，其中一名20多歲被捕人持學習駕駛執照，亦有其中一輛涉案私家車擋風玻璃貼有「P牌」。警方稱，被捕人報稱商人、技工及廚師等職業，暫無發現涉現役或前車手。現場所見，涉案本田、保時捷及奧迪等私家車被拖往車輛檢驗中心，了解是否涉及非法改裝。