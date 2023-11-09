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港聞二

港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學

【明報專訊】ChatGPT等生成式人工智能（GenAI）工具愈來愈普及，港大團隊研發出全港首個人性化的「AI虛擬病人」問診應用程式。團隊參考真實病例，設計出粗魯、暴躁及有禮等不同性格和病歷的案例，結合GenAI技術，以訓練醫科生問診時採集病徵及病史等技巧。港大外科學系臨牀助理教授許長峯稱，虛擬臨牀教學上月納入常規教學，預計佔整體臨牀教學5%，未來或會用作考核，但虛擬臨牀教學不會取代實體臨牀教學，強調「人與人溝通才是最重要」。

助接觸罕見病 擬增「病人」圖片

問診應用程式「Bennie and the Chats」由許長峯及港大計算機科學系助理教授阮子瀚於今年8月共同開發，目前主要應用於四年級醫科生的乳腺外科教學，未來或擴展至更低年級的醫科生。該應用程式支援中文、廣東話及英文等多種語言，相關臨牀教師會預先設計虛擬病人，如個性、病史、個人偏好及教育程度等，醫科生需透過應用程式問診並整理相關病歷，其後教師會就案例與醫科生討論及分析。

許長峯說，醫科生將來醫治的不是虛擬病人而是真正病人，強調虛擬臨牀教學只是一款輔助學習的工具，可彌補實體臨牀教學之不足，讓醫科生接觸較難遇上的罕見病例及緊急嚴重個案，同時訓練即時判斷能力。許舉例，現實中大腸嚴重發炎案例通常會馬上送往搶救，實體臨牀教學時不會遇上。

偕星大學定期跨校虛擬臨牀教學

港大團隊上月初與新加坡國立大學合作，進行全球首個跨地域虛擬臨牀教學，雙方相互設計不同的病例個案，供兩地醫學生通過應用程式問診，於線上討論及分析個案。許長峯說，未來會與新加坡國立大學定期合作，一年舉行4至6次虛擬臨牀教學，又透露日後或會與英國愛丁堡大學西區綜合醫院外科部等海外醫學院合作。

阮子瀚稱，該款問診應用程式每月花費約100多美元（逾780港元）運作雲端伺服器，未來計劃加入AI生成的「病人」圖片、影片及X光片等醫學影像，用於與醫科生互動，惟加入AI生成影片至少需花約一年，開支亦較昂貴。

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