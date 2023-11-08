【Emily】中美論壇 兩國大使明隔空「同場」 APEC前舉辦 主辦方：盼關係定調

論壇喺聽日及周五舉行，新任基金會總裁、做過央視英文頻道主播嘅周建成（James Chau）話，兩位大使都知對方會致辭，認為顯示佢哋對基金會嘅信任。James話選擇喺APEC峰會前一連兩日舉行論壇，係希望為中美關係定調，避免再惡化。

安排美學者訪京 話簽證無問題

James又話，研究中美關係唔可能唔到兩地親身體會，基金會今年暑假都安排過一批美國智庫學者到北京大學訪問，佢笑言拍心口話到訪中國簽證無問題，又表明唔會設定討論主題，如果唔係，會影響信任同學者專業。

曾經訪問美國前總統卡特嘅James話，雖然好尊敬美國前國務卿基辛格同卡特，但兩位都分別100歲同99歲，未來唔係靠兩位老人家，而係下一代，所以基金會將會推出獎學金，每年資助8個年輕人去中美交流，全球任何地方嘅合資格年輕人都可以報名。