【明報專訊】英國樂隊Blur正巡迴演唱,佢哋嘅低音結他手Alex James前日接受BBC電台訪問,提到樂隊原打算安排香港做尾站,紀念曾經喺香港錄製專輯The Magic Whip,但就話「中國政府認為我們是不良藝人,我哋無得返香港」(The Chinese government consider us to be bad actors, so we're not allowed back in Hong Kong sadly.)不過,James其實無講唔嚟香港嘅原因,但有傳媒就將事件同簽證扣連。入境處噚晚嚴辭反駁話「未有接獲有關簽證申請」,並對「散播誤導資訊的行為不能接受及須予譴責」。