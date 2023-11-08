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港聞二

港珠澳橋偽造磚測 外判嘉科董事申終止聆訊

【明報專訊】港珠澳大橋石屎磚壓力測試結果2017年被揭發偽造，土木工程拓展署外判商嘉科工程顧問有限公司（下稱嘉科）兩名時任董事涉嫌向署方隱瞞公司職員偽造測試，以詐騙逾197萬元，同被控一項欺詐罪。其中一人要求法庭永久終止聆訊，案件昨於區院審理。庭上透露，辯方抗辯理由是嘉科母公司內部有人決定不向土拓署披露違規。被告認為當中不涉及不誠實或非法行為，因為嘉科的決定是基於從律師獲取的法律意見。

指基於法律意見決定不通報違規

被告梁永強（現年65歲） 昨日申請暫停法律程序，案發時為嘉科營運董事。梁稱科嘉員工沒有不誠實行為，或是意圖欺詐土拓署，而母公司嘉科工程集團（Jacobs Engineering Group Inc.）內部有人決定不向土拓署披露違規，他只是參與討論，無權作出決定。

梁認為，嘉科就測試事件多次諮詢法律意見，該些諮詢內容會對他的抗辯「很有幫忙」，但是基於法律專業保密特權（LPP）保護下，他在審訊將不能依賴該些諮詢內容，使他無法有效抗辯。

梁承認2016年7月已從上司得知測試出現問題。控方質疑，梁身為嘉科「第二把交椅」，理應有責任向土拓署匯報事件。梁回答，嘉科負責上百宗工程項目，每宗工程項目都設有專門的項目總監。

控方又質疑，如果嘉科決定不披露違規，梁理應意識當中涉及不誠實行為。梁不認為存在不誠實或非法行為，因為嘉科的決定是基於從律師獲取的法律意見，而且當時經複檢後顯示大橋仍然安全。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1065/21】

相關字詞﹕區域法院 永久終止聆訊 欺詐 嘉科工程顧問有限公司 港珠澳大橋

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