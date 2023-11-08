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港聞

港聞二

穗冀伙港澳機場 南沙設聯運物流園

【明報專訊】位於南沙的廣州港有意與香港合作建設海空聯運的物流園區，貨物在南沙預先處理後直運香港上機，再運往其他地方。負責人稱，廣州港與香港是「互補」關係，應發揮彼此長處。

廣州港：初步設想 未有時間表

廣州港股份生產業務部集裝箱運營中心市場營銷總監王沙靈昨對到訪的粵港澳大灣區集中採訪團表示，了解過香港機管局的東莞物流園，「東莞那個只去香港，其實無論香港和澳門都有類似需求」。他稱有合作伙伴向廣州港提議，建立與港澳機場聯動的物流園，方便出口貨物到港澳上機，廣州港認為值得考慮，但目前只是初步設想，未有具體規劃和時間表。

王續稱，廣州港與香港不是競爭而是「互補」關係，出口進口貨物不少都要經香港中轉，「有些貨物我們處理不了，例如危險品，但香港是自由港，比較靈活」。南沙優勢在於倉儲空間充足，亦可透過鐵路聯絡內地省份如雲南、貴州。他稱香港是國際航運中心，「有大量航運人才，有些知識是我們不具備的，南沙區特別希望吸引這些人才到南沙創業、落戶」。

2022年7月啟用的廣州港南沙四期碼頭為大灣區首個全自動碼頭，總投資69.74億元人民幣。廣州港四期工程技術部副經理李樹沛稱，四期碼頭擁有可24小時運作的120輛無人駕駛智能導引車，是全球最大的同類車隊，整個碼頭比傳統碼頭可節約70%人力。

明報記者林迎廣州報道

相關字詞﹕南沙 無人駕駛 國際航運中心 物流 廣州港

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