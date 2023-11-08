推算6連鎖店年耗2.2億即棄杯 環團：重用杯減25%碳排

綠色和平聯同香港科技大學、香港城市大學撰寫《「重」塑未來》報告，透過收集台北、東京、香港及釜山的重用杯服務提供者營運數據，分析即棄紙杯及回收再造或原生膠杯由生產到拋棄對環境的影響。

研究指重用次數愈多效益愈大

結果顯示，重用杯借還系統在16個環境影響類別中，有13項的表現較即棄杯好，包括有助減低溫室氣體排放、減少對淡水及海洋生態的影響和改善空氣質素等。綠色和平項目主任譚穎琳稱，系統使用率愈高，愈可發揮環保潛力（見表）。以氣候變化影響為例，每個重用杯每年使用約20次，可較即棄杯減少15.5%二氧化碳排放；使用約60次則可減24.7%。

綠色和平又稱，香港人每年丟棄近4億個即棄外賣咖啡杯，若全轉用重用杯，可減少23萬棵大樹一年吸收的二氧化碳量、21個標準泳池的食水及3300桶石油。根據市場調查研究數據及實地調查推算，麥當勞、肯德基、美心快餐、大家樂、星巴克和太平洋咖啡的一年即棄杯消耗量達2.2億個。組織呼籲企業明年底前推動重用系統試驗計劃，及公開產品包裝減廢量、重用率及回收量。

美心：優惠走塑 已減12萬份餐具

美心快餐回覆本報查詢稱，有推出「走塑大行動」，為免取餐具、自備餐盒或杯的顧客提供優惠，至今已減少逾12萬份即棄餐具。

購買外帶咖啡的市民顧小姐對推行重用杯借還系統表示歡迎，指自己有收藏杯具習慣，認為帶用過的杯回家並不麻煩，樂意試用。她補充，若重用杯的設計較精美或有額外優惠，會更具吸引力。

市民陳小姐稱，如交還地點多且方便，會轉用重用杯以支持環保。亦有人認為重用杯不方便，馬先生稱自己多「邊行邊飲」，憂難找歸還點，較傾向用即棄杯。