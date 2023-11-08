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港聞二

曾國衞：難取提名理所當然 反映新制有用

【明報專訊】立法會昨日討論區議會選舉提名事宜，對於有政團反映區選參選人難取三會委員提名「入閘」，政制及內地事務局長曾國衞（圖，鍾林枝攝）表示，新選制下參選人較以往難取得提名是「理所當然」，也反映新提名機制發揮應有作用，但強調制度非要篩選。曾國衞又提到，有人質疑選制搞「清一色」，但他強調是「我既要清一色，又要五光十色，清一色是愛國者，五光十色是不同光譜、不同專業界別，我們都要」。

「既要清一色，又要五光十色」

本報日前報道，今屆全港區選參選人的提名人名單中，有11名三會委員在同一選區提名兩人，而按規定不能有重複提名。曾國衞昨稱，確有重複提名情况，但無參選人違規，他說選舉主任發現時會要求參選人再覓提名，亦有人收集到比法定要求多的提名，剔除重複提名後仍足夠「入閘」，他強調當局已盡力向三會委員解釋提名機制。

立法會政制事務委員會轄下的「完善選舉實務安排事宜小組委員會」昨日討論公共選舉提名安排。新思維未能取得足夠提名派人參選區議會，該黨主席狄志遠質疑有政黨背景者不願提名其他黨派。曾國衞稱，以往提名程序太容易，令非愛國愛港或無地區經驗者可進入選舉並「騙取議席」，因此需相應制度設計以確保愛國者治港；又稱爭取市民信任從不容易，未獲足夠提名者應先檢視自己，「將唔成功歸咎於制度問題，永遠唔會進步」。

林琳斥上門爭提名「滋擾」 曾：可報警

民建聯林琳則批評，有人為爭取提名到三會委員寓所外「撳鐘」，騷擾其家人，構成滋擾。曾國衞形容有關做法屬急進，得不到提名之餘會令人反感，稱受影響者可報警求助。

稱曾241單位拍門 田北辰：不做，又批不積極

早前指黨友無法找到三會委員提名的實政圓桌田北辰昨稱，他及黨友曾上門「拍門」241個單位尋求三會提名，「我坐着不做，你又批評我不積極；我們上門拍門，你又說我滋擾！」田認為問題源於制度執行不完善，倘政府安排三會委員與參選人士的見面會，參選者便有渠道爭取提名，減少爭議。

（區選提名系列三）

相關字詞﹕三會提名 狄志遠 曾國衞 區議會選舉

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