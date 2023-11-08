高永文支持胡詩韻李頴彰 李丞責撐民建聯兩人

【明報專訊】區議會參選人提交的支持同意書除了有現任立法會議員簽署，亦不乏政界或非政界知名人士。在本報翻查的142份同意書副本中，獲名人簽署的地方直選參選人大多無申報政治聯繫，如灣仔現任區議員李碧儀獲灣仔區議會前主席林貝聿嘉提名，並簽署支持同意書；深水埗西及深水埗東的胡詩韻及李頴彰同獲前食衛局長高永文簽署同意書。
李碧儀上月底宣布參選時獲林貝聿嘉等政壇「前輩」站台支持。本報翻查她提交的提名表格及支持同意書，林貝聿嘉以地方選民身分給李提名，亦為她簽署支持同意書，而李碧儀提交的資料中，截至昨日未見當日有份站台的立法會前主席范徐麗泰、現任灣仔區議會主席黃宏泰等。另外，獲立法會議員陳凱欣站台、分別參選深水埗西及深水埗東的胡詩韻及李頴彰，均獲高永文簽署同意書，二人無申報政治聯繫。
李頴彰回覆本報表示，她與陳凱欣在地區服務及活動期間認識高永文，是次參選遂向對方尋求支持並獲答應。
至於地委會界別，勞聯的深水埗區參選人陳麗紅，除獲同黨的立法會前議員潘兆平簽署支持同意書兼站台外，亦獲工聯會會務顧問陳婉嫻簽署。南區參選人、民建聯蕭煒忠及劉毅則分別獲堪輿學家李丞責簽署支持同意書。翻查資料，民建聯南區支部曾舉辦「香港行運秘笈」星級名人講座，邀請李做主講嘉賓。
（區選提名系列三）
相關字詞﹕區議會選舉