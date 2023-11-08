高永文支持胡詩韻李頴彰 李丞責撐民建聯兩人

李碧儀上月底宣布參選時獲林貝聿嘉等政壇「前輩」站台支持。本報翻查她提交的提名表格及支持同意書，林貝聿嘉以地方選民身分給李提名，亦為她簽署支持同意書，而李碧儀提交的資料中，截至昨日未見當日有份站台的立法會前主席范徐麗泰、現任灣仔區議會主席黃宏泰等。另外，獲立法會議員陳凱欣站台、分別參選深水埗西及深水埗東的胡詩韻及李頴彰，均獲高永文簽署同意書，二人無申報政治聯繫。

李頴彰回覆本報表示，她與陳凱欣在地區服務及活動期間認識高永文，是次參選遂向對方尋求支持並獲答應。

至於地委會界別，勞聯的深水埗區參選人陳麗紅，除獲同黨的立法會前議員潘兆平簽署支持同意書兼站台外，亦獲工聯會會務顧問陳婉嫻簽署。南區參選人、民建聯蕭煒忠及劉毅則分別獲堪輿學家李丞責簽署支持同意書。翻查資料，民建聯南區支部曾舉辦「香港行運秘笈」星級名人講座，邀請李做主講嘉賓。

（區選提名系列三）