立會議員區選不參戰 逾半做支持者 簽署撐對手未撐專業動力3人 林素蔚：增地區盟友

明報記者 劉思昆 陳亦瀅

支持同意書列明，簽署者同意有關參選人使用其姓名、圖像等作選舉宣傳，以示支持，參選人選舉期間亦可按需要增加支持同意書數目。本報翻查其中142名參選人已遞交的支持同意書副本，當中不少人獲現任立法會議員支持，除了有政黨背景的參選人獲同黨的立法會議員支持，部分無申報政治聯繫者亦獲立法會議員或其他政界人士支持（見表）；全數89名立法會議員中，51人有為參選人簽署支持同意書，例如深水埗前區議員梁文廣、現任九龍城區議員楊永杰。

不少政黨的立法會議員會為同黨參選人簽署支持同意書，其中民建聯大埔區的7名參選人，包括地方直選及地委會界別，均獲該黨全部19名立法會議員簽署支持；工聯會、經民聯、自由黨及新民黨亦有類似情况，如工聯會西貢區兩名參選人均獲該黨4名立法會議員簽署支持。

方國珊曾稱獲林支持 同意書未見

不過，立法會議員林素蔚所屬的專業動力分別派3人出選西貢區3個直選選區，3人上月宣布參選時，在「西貢及坑口」區競逐連任的方國珊向傳媒表示獲林素蔚支持，但記者翻查專業動力3名參選人的支持同意書發現，參選將軍澳南的李思朗無提交任何支持同意書，同區參選人、無申報政治聯繫的董启真則獲林素蔚簽署支持；方國珊及出選將軍澳北的陸秀貞提交的支持同意書則未見林素蔚。

林：組織屬智庫 不會「綑綁」決定

林素蔚回覆本報查詢表示「內心支持（專業動力）3人」，但對方沒聯絡她要求簽署支持同意書。被問到為何會為其他參選人簽署，她稱當區年輕有實力、具備專業、願意服務社區的人不多，望可增加地區「盟友」。至於有否就支持組織外的參選人作內部討論，林素蔚稱專業動力屬智庫，不會做「捆綁式」決定。記者聯絡專業動力3名參選人查詢，截稿前未有回覆。

詳細參選人名單：link.mingpao.com/80815.htm

（區選提名系列三）