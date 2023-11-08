聖雅各福群會資助生物製劑治療 銀屑病者好轉：終有勇氣著短袖

注射白血球介素 近半人病指標根除

銀屑病發病成因未明，劉顏銘估計與「T細胞」過度活躍，導致皮膚細胞增生而誘發有關，發病年齡為15至25歲及50至60歲。她解釋，一般人要3至4周產生新的皮膚細胞，但患者僅需3至7天，導致未成熟的皮膚細胞在皮膚表面迅速堆積形成斑塊，出現紅疹斑塊及銀色皮屑脫落等症狀。劉說現時有4種治療方法，病情較輕者一般獲處方主要含類固醇及水楊酸等藥膏，惟只能減慢皮膚增生或減少發炎。她引述研究顯示，患者注射白血球介素-23的24周後，70%能達至接近徹底清除銀屑病指標，44%能達至徹底清除銀屑病指標。

約在2011年出現症狀的Albert（化名，37歲），於2018年曾獲公立醫院處方類固醇藥膏及口服類固醇藥，惟服藥數月後效果不顯著，2021年病情惡化，銀屑斑塊延伸至手指及耳朵，甚至整張牀鋪都有皮屑。原從事服務業的他稱，以往能穿長衫長褲遮蓋患處，但病情加劇後不時受到客人異樣目光。他今年初開始注射白血球介素-23，現已接受第4針治療，目前只剩右小腿的皮膚組織有斑塊。

惠澤社區藥房推出的生物製劑藥物資助計劃，為患者提供4款生物製劑，已有逾300人受惠。藥房註冊藥劑師盧建業稱，注射白血球介素-23者需於第0及4周注射一次，此後維持每8周注射一次；申請人須持有效香港身分證，獲醫生評估適合使用生物製劑，另需接受經濟審查；獲資助的患者在第0及4周可獲買一針送一針資助，其後每接種4針免費再獲一針。收費方面，盧說各醫生定價不同，詳情可向各醫生查詢。