聖雅各福群會資助生物製劑治療 銀屑病者好轉：終有勇氣著短袖

【明報專訊】本港每千人有3人患有俗稱「牛皮癬」的銀屑病，患者身上會出現紅疹斑塊及銀色皮屑脫落等症狀。皮膚科專科醫生劉顏銘稱，該病可透過局部、光學或口服藥物治療，惟只能減少炎症細胞數量，未能阻斷特定調節性細胞因子，而透過部分生物製劑治療則可阻斷，雖仍不能斷尾，但可紓緩病情並維持長期療效。有患者透過聖雅各福群會惠澤社區藥房推出的生物製劑藥物資助計劃，注射白血球介素-23生物製劑，病情大有好轉，現只剩右小腿皮膚組織有斑塊，「終於有勇氣穿短衫短褲外出」。
注射白血球介素 近半人病指標根除
銀屑病發病成因未明，劉顏銘估計與「T細胞」過度活躍，導致皮膚細胞增生而誘發有關，發病年齡為15至25歲及50至60歲。她解釋，一般人要3至4周產生新的皮膚細胞，但患者僅需3至7天，導致未成熟的皮膚細胞在皮膚表面迅速堆積形成斑塊，出現紅疹斑塊及銀色皮屑脫落等症狀。劉說現時有4種治療方法，病情較輕者一般獲處方主要含類固醇及水楊酸等藥膏，惟只能減慢皮膚增生或減少發炎。她引述研究顯示，患者注射白血球介素-23的24周後，70%能達至接近徹底清除銀屑病指標，44%能達至徹底清除銀屑病指標。
約在2011年出現症狀的Albert（化名，37歲），於2018年曾獲公立醫院處方類固醇藥膏及口服類固醇藥，惟服藥數月後效果不顯著，2021年病情惡化，銀屑斑塊延伸至手指及耳朵，甚至整張牀鋪都有皮屑。原從事服務業的他稱，以往能穿長衫長褲遮蓋患處，但病情加劇後不時受到客人異樣目光。他今年初開始注射白血球介素-23，現已接受第4針治療，目前只剩右小腿的皮膚組織有斑塊。
惠澤社區藥房推出的生物製劑藥物資助計劃，為患者提供4款生物製劑，已有逾300人受惠。藥房註冊藥劑師盧建業稱，注射白血球介素-23者需於第0及4周注射一次，此後維持每8周注射一次；申請人須持有效香港身分證，獲醫生評估適合使用生物製劑，另需接受經濟審查；獲資助的患者在第0及4周可獲買一針送一針資助，其後每接種4針免費再獲一針。收費方面，盧說各醫生定價不同，詳情可向各醫生查詢。