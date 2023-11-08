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港聞

港聞二

醫療集團參與慢病共治 有收50 低建議百元

【明報專訊】政府下周一推出慢性疾病共同治理先導計劃，本報翻查參與醫生名單，發現92名即三成來自本港5間大型連鎖醫療集團的其中兩間，當中一間將病人共付額定為50元，為政府建議150元的三分之一。另一大型集團則暫有兩名醫生在名單內，該集團稱正待審批其餘申請，料旗下逾20名醫生參與。餘下兩間大型集團暫未見有醫生列於名單，其中一間回覆稱會有醫生參與。香港中華醫學會副會長楊超發說，連鎖集團薄利多銷，有條件壓低收費；立法會醫衛界議員林哲玄則關注，連鎖集團能否與病人建立長久醫患關係。

明報記者 張逸羲

中華醫學會楊超發：

集團薄利多銷可壓低收費

醫衛局回覆稱，政府一直就慢病共治計劃與醫療業界包括各醫療集團聯絡和溝通，理解不少集團均有意參與，相信陸續有更多醫生加入，政府亦將繼續邀請家庭醫生。

慢病共治計劃將資助未有已知糖尿病或高血壓病歷的45歲或以上市民，到私家醫生接受篩查及診治。本報昨翻查參與醫生名單，人數增加兩人至337人，當中盈健醫療及卓健醫療分別有39及53名，共佔近三成，聯合醫務有兩名醫生，新都醫療和康健醫療則不見有醫生在名單上。

聯合醫務稱，旗下全部門診醫生均有參與計劃，申請仍在審批，料共逾20名醫生參與。康健醫療稱旗下有普通科醫生參與，資料稍後載於名單。新都醫療至截稿前未回覆。

西醫工會早前稱憂慮連鎖醫務集團壓價，令獨立執業醫生難競爭。名單顯示，盈健39名醫生將病人共付額定為150元，聯合醫務兩名醫生定為150及200元，卓健53名醫生均為50元。

卓健：定價只考慮市民利益

卓健發言人稱，擬定共付額時只考慮為市民爭取最佳利益，冀較相宜共付額能鼓勵參與。

楊超發認為，連鎖集團「本身已經請了醫生要出糧，多一個（病人）不多」，相反獨立執業醫生要自行承擔診所成本，收費不能太低；以自己為例，考慮租金和人工等，將共付額定為250元。

林哲玄憂難建長久醫患關係

林哲玄稱，若連鎖集團診所有多名醫生輪流當值，當病人就偶發病求診時，或未能遇上原配對的家庭醫生，亦憂集團未必容許醫生花太長時間看一個症，且連鎖集團醫生流失快，種種原因恐致無法與病人建立長久醫患關係。林本身是私人執業外科專科醫生，無登記參與計劃，他說自己病人多，每次應診新症要花20分鐘，恐參與計劃亦未必能全面照顧病人健康。

相關字詞﹕林哲玄 連鎖醫務集團 醫務衛生局 慢病共治計劃 慢性疾病共同治理先導計劃

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