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港聞

港聞二

性騷擾案 的近前合伙人申撤事主匿名令

【明報專訊】的近律師行（Deacons）前合伙人被指「情感操控」初出茅廬的女律師，匿名事主早前入稟區域法院，控告對方違反《性別歧視條例》，要求書面道歉及賠償。區院昨開庭聆訊，答辯一方申請擱置事主的匿名令，指案件涉及誹謗指控，對他亦造成困擾，事主一方則認為擱置匿名令申請無迫切需要。

法官梁國安將申請押後至明年1月12日處理，並指示雙方其間呈交誓章和回應。

指控涉誹謗 稱同受困擾

申索人X透過私人律師入稟，答辯人為Stefano Mariani，中譯麥朗。答辯方申請擱置X的匿名令，指X指控涉誹謗，但現時只得X可匿名，且她的誓章有誤導之嫌。申索方表示反對，同時申請押後，指答辯方的誓辭冗長，需時審閱和翻譯予不諳中文的X。申索方提到X因事件情緒不穩，索取指示更困難。

申索方指無迫切需要 官押後

答辯方希望盡快處理申請，稱答辯人同樣受事件困擾，認為申索方已有充足時間準備。法官考慮後指示雙方下月呈交誓章和回應，案件押後至明年1月再訊。

據X的入稟狀，答辯人塑造自己為法律界舉足輕重的人物，讓事主相信二人發展關係有利其事業發展，利用其純真和入世未深。

她稱並非完全同意二人關係，但擔憂遭答辯人報復、前途盡毁，故一直啞忍。其後X感染HPV病毒，懷疑是答辯人傳染，答辯人得知後仍強行與X肛交。

【案件編號：DCEO 11/23】

相關字詞﹕區域法院 性別歧視條例 事務律師 合伙人

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