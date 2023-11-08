性騷擾案 的近前合伙人申撤事主匿名令

法官梁國安將申請押後至明年1月12日處理，並指示雙方其間呈交誓章和回應。

指控涉誹謗 稱同受困擾

申索人X透過私人律師入稟，答辯人為Stefano Mariani，中譯麥朗。答辯方申請擱置X的匿名令，指X指控涉誹謗，但現時只得X可匿名，且她的誓章有誤導之嫌。申索方表示反對，同時申請押後，指答辯方的誓辭冗長，需時審閱和翻譯予不諳中文的X。申索方提到X因事件情緒不穩，索取指示更困難。

申索方指無迫切需要 官押後

答辯方希望盡快處理申請，稱答辯人同樣受事件困擾，認為申索方已有充足時間準備。法官考慮後指示雙方下月呈交誓章和回應，案件押後至明年1月再訊。

據X的入稟狀，答辯人塑造自己為法律界舉足輕重的人物，讓事主相信二人發展關係有利其事業發展，利用其純真和入世未深。

她稱並非完全同意二人關係，但擔憂遭答辯人報復、前途盡毁，故一直啞忍。其後X感染HPV病毒，懷疑是答辯人傳染，答辯人得知後仍強行與X肛交。

【案件編號：DCEO 11/23】