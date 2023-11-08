刀傷黃店女東 20歲男求情稱患精神病

辯方：被告仇美日 視黃絲欺凌者

辯方求情表示，被告馮志達（現20歲）的母親有精神病，經常有幻覺；他則處於邊緣智商，性格極內向，曾有「好唔好嘅經歷」，他自青少年時期患有精神病，有許多奇怪想法，例如幻想自己是國家主席，計劃植入非洲人的基因，令中國人體格強壯打勝仗。

稱曾幻想自己是國家主席

辯方又稱，被告對他視為欺凌中國的美國及日本抱有仇恨，而社會事件引爆他對過往欺凌者的仇恨，又認為「黃絲」是遭美國操控，是加害者之一，故「覺得黃絲欺凌佢」。被告現知道其精神問題，對事主非常抱歉，撰求情信道歉。

控方案情指姓曾的事主與丈夫在慈雲山嘉華大廈經營「八道餐廳」，與被告互不相識。2022年8月24日上午約10時，被告進入餐廳，事主招呼被告時，他突然拿出一把長約11厘米的刀，斬事主頭部兩下，事主流血跑遠，但被告再衝向她用刀刺其右肩。徐姓食客見事主受傷倒地，制服被告，及後被告冷靜下來丟下刀。事主其後送院，發現頭皮、右頸和右肩有裂傷，接受治療後同日出院。

被告被捕後在警誡下稱「因為我唔鍾意間舖，所以我就帶咗把刀去傷間舖入邊啲人」，他在錄影會面中承認一時衝動施襲，因為「八道餐廳」是「黃店」，與他的政治立場不同，所以不喜歡該餐廳，沒特別與誰積怨。被告又稱16歲時得知自己性無能，開始計劃施襲，案發一個月前買刀。

【案件編號：DCCC 511/23】