明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

刀傷黃店女東 20歲男求情稱患精神病

【明報專訊】20歲無業青年涉於去年8月，進入一間「黃店」餐廳用刀刺傷女東主。該青年昨於區域法院承認各一項有意圖而傷人及在公眾地方管有攻擊性武器罪，須還押至11月21日判刑，以待索取精神及心理報告。案情指被告在警誡下稱，因為該餐廳是「黃店」，與自己政治立場不同，所以不喜歡該餐廳。辯方求情稱，被告患有精神病，遭社會事件引爆情緒，將對美國和欺凌者的仇恨與「黃絲」混為一談。

辯方：被告仇美日 視黃絲欺凌者

辯方求情表示，被告馮志達（現20歲）的母親有精神病，經常有幻覺；他則處於邊緣智商，性格極內向，曾有「好唔好嘅經歷」，他自青少年時期患有精神病，有許多奇怪想法，例如幻想自己是國家主席，計劃植入非洲人的基因，令中國人體格強壯打勝仗。

稱曾幻想自己是國家主席

辯方又稱，被告對他視為欺凌中國的美國及日本抱有仇恨，而社會事件引爆他對過往欺凌者的仇恨，又認為「黃絲」是遭美國操控，是加害者之一，故「覺得黃絲欺凌佢」。被告現知道其精神問題，對事主非常抱歉，撰求情信道歉。

控方案情指姓曾的事主與丈夫在慈雲山嘉華大廈經營「八道餐廳」，與被告互不相識。2022年8月24日上午約10時，被告進入餐廳，事主招呼被告時，他突然拿出一把長約11厘米的刀，斬事主頭部兩下，事主流血跑遠，但被告再衝向她用刀刺其右肩。徐姓食客見事主受傷倒地，制服被告，及後被告冷靜下來丟下刀。事主其後送院，發現頭皮、右頸和右肩有裂傷，接受治療後同日出院。

被告被捕後在警誡下稱「因為我唔鍾意間舖，所以我就帶咗把刀去傷間舖入邊啲人」，他在錄影會面中承認一時衝動施襲，因為「八道餐廳」是「黃店」，與他的政治立場不同，所以不喜歡該餐廳，沒特別與誰積怨。被告又稱16歲時得知自己性無能，開始計劃施襲，案發一個月前買刀。

【案件編號：DCCC 511/23】

相關字詞﹕在公眾地方管有攻擊性武器罪 區域法院 有意圖而傷人罪 慈雲山 黃店

上 / 下一篇新聞

尋死學生倍增 近3月418高危個案 防自殺中心：疫情移民潮影響 考試期將至校方應減壓
尋死學生倍增 近3月418高危個案 防自殺中心：疫情移民潮影響 考試期將至校方應減壓
狄志遠倡評估全港中小生精神健康 蔡若蓮：自救意識重要 外在壓力或非最大問題
狄志遠倡評估全港中小生精神健康 蔡若蓮：自救意識重要 外在壓力或非最大問題
P牌9天載友遊車河 鐵騎自炒一死一傷
P牌9天載友遊車河 鐵騎自炒一死一傷
中學教師涉內地交流團非禮5生被捕
中學教師涉內地交流團非禮5生被捕
首10月非華裔偷渡客按年倍增 75%近3個月截獲 保安局料因疫後內地復批簽證
首10月非華裔偷渡客按年倍增 75%近3個月截獲 保安局料因疫後內地復批簽證
粵港聯合打擊 拘127人包括10蛇頭
粵港聯合打擊 拘127人包括10蛇頭
誘裝毒App連結銀行戶口 6人中招共失68萬
誘裝毒App連結銀行戶口 6人中招共失68萬
泰龍手下：見刀手走近逃入酒店 目擊遇害
泰龍手下：見刀手走近逃入酒店 目擊遇害
15歲女證供矛盾 男護脫非禮罪
15歲女證供矛盾 男護脫非禮罪
元朗車房三級火 波及鄰近貨倉村屋
元朗車房三級火 波及鄰近貨倉村屋
盜客戶姓名開戶 轉售名表手袋洗錢 瑞銀前董事竊千萬囚7年
盜客戶姓名開戶 轉售名表手袋洗錢 瑞銀前董事竊千萬囚7年
性騷擾案 的近前合伙人申撤事主匿名令
性騷擾案 的近前合伙人申撤事主匿名令
醫療集團參與慢病共治 有收50 低建議百元
醫療集團參與慢病共治 有收50 低建議百元
聖雅各福群會資助生物製劑治療 銀屑病者好轉：終有勇氣著短袖
聖雅各福群會資助生物製劑治療 銀屑病者好轉：終有勇氣著短袖
同志公屋居屋平權案 房署上訴終院
同志公屋居屋平權案 房署上訴終院
立會議員區選不參戰 逾半做支持者 簽署撐對手未撐專業動力3人 林素蔚：增地區盟友
立會議員區選不參戰 逾半做支持者 簽署撐對手未撐專業動力3人 林素蔚：增地區盟友
高永文支持胡詩韻李頴彰 李丞責撐民建聯兩人
高永文支持胡詩韻李頴彰 李丞責撐民建聯兩人
曾國衞：難取提名理所當然 反映新制有用
曾國衞：難取提名理所當然 反映新制有用
上水兩校設「鄰近邊境票站」 供內地港人
上水兩校設「鄰近邊境票站」 供內地港人
推算6連鎖店年耗2.2億即棄杯 環團：重用杯減25%碳排
推算6連鎖店年耗2.2億即棄杯 環團：重用杯減25%碳排
穗冀伙港澳機場 南沙設聯運物流園
穗冀伙港澳機場 南沙設聯運物流園
港珠澳橋偽造磚測 外判嘉科董事申終止聆訊
港珠澳橋偽造磚測 外判嘉科董事申終止聆訊
灣區熱搜：防鳥撞死 騰訊玻璃幕牆貼波點 深圳海濱公園夜間熄燈 減低對候鳥影響
灣區熱搜：防鳥撞死 騰訊玻璃幕牆貼波點 深圳海濱公園夜間熄燈 減低對候鳥影響
灣區熱搜：光害大廈幕牆 雀鳥兩大殺手
灣區熱搜：光害大廈幕牆 雀鳥兩大殺手
【Emily】隊員稱「中國政府認為我們不良」 有傳媒扣連簽證 Blur唔嚟香港 入境處：未收簽證申請
【Emily】隊員稱「中國政府認為我們不良」 有傳媒扣連簽證 Blur唔嚟香港 入境處：未收簽證申請
【Emily】中美論壇 兩國大使明隔空「同場」 APEC前舉辦 主辦方：盼關係定調
【Emily】中美論壇 兩國大使明隔空「同場」 APEC前舉辦 主辦方：盼關係定調
【Emily】港醫學科學家首獲選「新基石研究員」 中大黃秀娟專研腸道微生態
【Emily】港醫學科學家首獲選「新基石研究員」 中大黃秀娟專研腸道微生態
【Emily】會場攝記限定 文字記者金融峰會睇直播
【Emily】會場攝記限定 文字記者金融峰會睇直播
【Emily】兒童事務委員會 公園試玩「氹氹轉」
【Emily】兒童事務委員會 公園試玩「氹氹轉」