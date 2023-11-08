刀傷黃店女東 20歲男求情稱患精神病

【明報專訊】20歲無業青年涉於去年8月，進入一間「黃店」餐廳用刀刺傷女東主。該青年昨於區域法院承認各一項有意圖而傷人及在公眾地方管有攻擊性武器罪，須還押至11月21日判刑，以待索取精神及心理報告。案情指被告在警誡下稱，因為該餐廳是「黃店」，與自己政治立場不同，所以不喜歡該餐廳。辯方求情稱，被告患有精神病，遭社會事件引爆情緒，將對美國和欺凌者的仇恨與「黃絲」混為一談。
辯方：被告仇美日 視黃絲欺凌者
辯方求情表示，被告馮志達（現20歲）的母親有精神病，經常有幻覺；他則處於邊緣智商，性格極內向，曾有「好唔好嘅經歷」，他自青少年時期患有精神病，有許多奇怪想法，例如幻想自己是國家主席，計劃植入非洲人的基因，令中國人體格強壯打勝仗。
稱曾幻想自己是國家主席
辯方又稱，被告對他視為欺凌中國的美國及日本抱有仇恨，而社會事件引爆他對過往欺凌者的仇恨，又認為「黃絲」是遭美國操控，是加害者之一，故「覺得黃絲欺凌佢」。被告現知道其精神問題，對事主非常抱歉，撰求情信道歉。
控方案情指姓曾的事主與丈夫在慈雲山嘉華大廈經營「八道餐廳」，與被告互不相識。2022年8月24日上午約10時，被告進入餐廳，事主招呼被告時，他突然拿出一把長約11厘米的刀，斬事主頭部兩下，事主流血跑遠，但被告再衝向她用刀刺其右肩。徐姓食客見事主受傷倒地，制服被告，及後被告冷靜下來丟下刀。事主其後送院，發現頭皮、右頸和右肩有裂傷，接受治療後同日出院。
被告被捕後在警誡下稱「因為我唔鍾意間舖，所以我就帶咗把刀去傷間舖入邊啲人」，他在錄影會面中承認一時衝動施襲，因為「八道餐廳」是「黃店」，與他的政治立場不同，所以不喜歡該餐廳，沒特別與誰積怨。被告又稱16歲時得知自己性無能，開始計劃施襲，案發一個月前買刀。
【案件編號：DCCC 511/23】
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