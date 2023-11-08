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港聞

港聞二

盜客戶姓名開戶 轉售名表手袋洗錢 瑞銀前董事竊千萬囚7年

【明報專訊】瑞銀前聯席董事多次改名換姓，利用客戶名義開設銀行戶口，擅取公司逾1466萬元，用來購買名表和手袋。他昨於高等法院承認兩項盜竊及兩項洗黑錢罪，判囚7年。辯方求情稱，雖然被告在機場被捕，他無意逃離香港。法官表示，被告被捕時攜帶前往英國的機票，明顯已準備潛逃，「陪同妻子和愛犬一起享受盜竊的成果」。

求情稱疫下工作不穩犯案

被告林忠耀（現42歲）曾任瑞銀聯席董事（associate director），月薪約7.7萬元。辯方求情稱，被告在疫情下感覺工作不穩，所以干犯本案，事件曝光之前已從瑞銀離職；被告妻子則已移居英國，因移民規定須在英國逗留滿一年，沒有返港到庭旁聽。

機場被捕 官：攜機票明顯潛逃

暫委法官游德康表示，被告利用項目負責人的身分牟取私利，屬嚴重違反誠信，他在機場被捕時帶有機票和行李，明顯已準備潛逃，和家人享受盜竊的成果。游官強調，被告多次改名開戶，方便處理贓款，屬精心策劃犯案，法庭須判阻嚇刑罰，以保障本港銀行制度公正。

收款後改回自己名下「精心策劃」

案情指被告於2020年初負責瑞銀香港及新加坡分行一個項目，處理早前濫收費用的客戶賠款。

銀行內部調查發現，項目帳戶將逾1466萬元轉帳予沒有業務往來的第三者，包括名為「Yow Wayne」和「Koh Pang An」的戶口，涉及46項交易。

調查揭發「Yow Wayne」和「Koh Pang An」為瑞銀客戶名字，被告曾改名為上述兩人，以兩人的名義開戶口，收款後改回自己的真實名字。被告亦將公司款項匯給手表及手袋商戶，再放售部分名表，自行套現逾873萬元。此外，被告名下的戶口曾收到不知名者存入共逾262萬元，和其收入不相稱。

至2020年12月，被告在機場被捕，身上攜有英國批出居留權信件、帶狗往英國的文件，以及多隻勞力士手表編號牌。

【案件編號：HCCC98/23】

相關字詞﹕高等法院 洗黑錢 盜竊罪 瑞銀

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