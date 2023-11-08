15歲女證供矛盾 男護脫非禮罪

官批行為可恥 着好自為之

被告譚永東（23歲）被控去年11月9日在將軍澳賽馬會普通科門診診所地下治療室內非禮女童X。

裁判官林子康裁決指出，本案關鍵為X是否自願和被告親吻，以及被告當時有否伸舌頭，不過X庭上就伸舌頭的過程至少有3個版本，供辭前後矛盾。林官又指涉事診所以布簾分隔不同空間，附近有其他職員和病人，X當刻沒有報警和求救，事後更主動向被告發送Telegram信息，談及「小妹A0」的字句，看不到X被親吻後表現恐慌和迴避。

林官提到，親吻在法律上並非猥褻行為，從X的證供而言，被告曾問X是否同意親吻，X繼而拉下口罩配合，反映兩人可能相處一段時間後互有好感，不肯定被告是否具猥褻意圖，遂裁定被告罪脫。

林官在裁決後表示，被告身為當值護士，利用職份向情緒受困的異性做出不恰當舉動，屬可恥行為，不過法庭考慮證據有疑點不能定，冀被告好自為之。

【案件編號：KCCC 354/23】