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港聞

港聞二

泰龍手下：見刀手走近逃入酒店 目擊遇害

【明報專訊】黑幫新義安頭目「泰龍」李泰龍疑因擊傷和勝和頭目「紋身忠」梁國忠，事隔3年後被報復斬死。被指為涉案主腦的梁國忠否認謀殺罪昨在高院續審，泰龍手下文沛盈出庭供稱，當日凌晨陪同泰龍前往酒店，他見到刀手行近遂走進酒店，隔着玻璃門親睹泰龍被人斬傷，另兩名男子到場目擊泰龍遇害。

被告梁國忠（現54歲）被控2009年8月4日謀殺李泰龍（終年41歲）。特赦證人文沛盈在屏風後供稱，2006年他在酒吧與女拳手爭執及遭人襲擊，「大佬」泰龍見狀揚聲，新義安與和勝和兩幫起衝突，泰龍爆樽扑傷被告。泰龍擔心被找上報仇「覆桌」，故外出時由數名兄弟護送。

案發日出席兄弟生日派對

因見陌生面孔陪泰龍離開

文續稱，案發當天他和泰龍出席兄弟的生日派對，因見陌生面孔擔憂有危險，泰龍由文陪同離開，並偕兩女子駕車到九龍香格里拉酒店外。現場突然傳出汽車踩油車胎響聲，一輛七人車隨即高速撞倒泰龍，文一度欲追上七人車，但看見三人持刀步近就走入酒店，並目睹血案。其間有私家車駛至，兩名男子下車見泰龍經已被斬，迅速上車離去。

文在盤問下承認現仍為新義安成員，他形容泰龍當年在尖沙嘴「眾所周知」，控制約廿間娛樂場所，兄弟逾千人。文稱，社團間打鬥為教訓他人，通常落刀斬手腳，不涉重要部位、完全無意殺人。

已退休的救護員謝香華供稱，事發後李泰龍不省人事卧地，他的左右手腕、左面頰均割傷，脈搏微弱，救護員為他包紮送院。醫療報告顯示，李泰龍的額頭、手腳割傷。另有報告指被告2006年被擊傷左臉需做手術，傷口呈7字形、長約10多厘米。審訊今續。

【案件編號：HCCC252/20】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 泰龍被殺案 黑幫

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