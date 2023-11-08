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首10月非華裔偷渡客按年倍增 75%近3個月截獲 保安局料因疫後內地復批簽證

【明報專訊】本港近日屢截獲非法入境者，部分被棄於荒島。官方數字顯示，今年首10個月截獲968名非華裔非法入境者，較去年同期升一倍多。保安局稱，當中約七成半在8至10月截獲，相信與內地在疫後恢復審批外籍人簽證有關，已與內地部委成立專案行動，並與有關國家駐港總領事會面。

非華裔佔八成 比例倍增

根據警方及入境處數字，今年首10個月共拘捕1241名非法入境者，數字超越去年全年，當中968人非華裔，佔整體比例由去年同期的42%大升至78%。其中355人來自孟加拉，其次越南、巴基斯坦及印度（見圖）。

保安局表示，高度關注有關情况，指內地國際航班在疫後基本恢復，內地今年3月起恢復審批及簽發外籍人簽證，相信有犯罪集團乘機組織非華裔者大規模從內地不同省份輾轉到達廣東省，再經水路偷渡來港，從事非法工作等。據了解，有關情况亦不排除與內地加強打擊「三非外國人」（即非法入境、非法居留及非法就業）有關。

保安局表示，本地執法機構亦與內地部委成立專案行動，加強情報交流、對內地簽證的審批、對非華裔旅客入境內地的管控、調查偷渡犯罪集團，以及在內地偷渡黑點堵截等，聯合巡航。

經內地一條龍收費五六萬

部分抵港提聲請 當黑工

警方指出，大部分非華裔非法入境者從合法途徑進入內地，以陸路或海路偷渡來港，大部分被捕後表示為改善生活，或因其國家政局不穩而來港。警方指偷渡團伙為減低被截獲風險，將非法入境者送至近內地水域邊界的香港離島登岸，留待他們被發現，或指使他們致電求救。警方強烈譴責置人命於不顧的不負責任行為。

綜合以往案情，部分集團收取每人約5萬至6萬港元，提供「一條龍」偷渡服務，先協助他們申請簽證，乘飛機到內地，抵達烏魯木齊、廣州或深圳機場後，再安排廉價賓館住宿及交通，到深圳、珠海、廣州、中山、蛇口、江門等地，乘坐快艇或舢舨偷渡來港。抵港後部分人會提出免遣返聲請，待個案審核期間持「行街紙」，並在港非法工作。

議員倡加快審核免遣返聲請

立法會議員江玉歡認為，人蛇問題浪費公帑且造成治安問題，要由源頭解決，加快審核免遣返聲請及上訴程序，冀在立法會跟進。她估計有非法入境者或誤信偷渡集團，以為來港後可工作，不惜花費金錢偷渡，因此亦要加強向南亞國家宣傳正確資訊。

保安局稱政府會持續高效審核免遣返聲請及處理上訴，善用已大幅增加33%的羈留名額，加快遣送被拒聲請者離港。入境處稱，今年首10個月每月平均近1500次反黑工行動，較過去3年增逾一成，2020年至今拘捕逾3800人。另外，外傭、非法勞工、「行街紙」持有人及用假證件者會被界定為「易受剝削人士」，執政部門會識別是否屬販運人口受害者，警方指無證據顯示近日被捕的偷渡客屬該類人士。

明報記者

相關字詞﹕保安局 非法入境 偷渡

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