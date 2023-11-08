中學教師涉內地交流團非禮5生被捕

教育局昨稱校方已通報當局並啟動危機處理小組，當局正按既定程序調查及跟進，若發現有違反教師專業操守的情况，必嚴肅處理，會與學校保持緊密聯繫及提供支援。

有社交平台專頁今年5月以公布匿名投訴的方式，指一間天水圍中學有男教師今年4月帶隊到內地長春交流期間，涉性騷擾4至5名女學生，摸她們的手、背、腋下；又指該教師曾言語性騷擾，事件近日掀起關注。

疑4月發生 社交專頁翌月公開投訴

該專頁在今年5月的帖文又稱，專頁將事件公開前，校方「審犯式約見學生」，有學生想在教師陪同下會面遭拒絕，有學生拒絕見社工，惟被校方「強行安排」見面；亦有家長不滿校方未有完整回覆，形容校方一直「帶學生或家長遊花園」，並指事發後個多月對涉事教師沒採取任何行動，例如停職，批評學校「若無其事」、「只考量自己的面子工程、校風好壞」。該專頁稱歡迎該校學生投稿「講出心底話及秘密」，專頁與校方無關。