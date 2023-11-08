明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

狄志遠倡評估全港中小生精神健康 蔡若蓮：自救意識重要 外在壓力或非最大問題

【明報專訊】就近日學生自殺事件，有議員昨在立法會教育事務委員會關注教育局支援及識別措施。新思維狄志遠稱，處理精神健康事宜需及早識別、介入，建議局方為全港中小學生做精神健康調查，用具認受性的問卷評估學生高中低精神健康風險，及早幫助。教育局長蔡若蓮認為建議「無問題」，稱民間有不少相關評估，最重要是如何有效支援有需要同學。

《2023年施政報告》措施之一是推出「精神健康素養」資源套，協助教師在高小及初中課堂推廣精神健康。狄志遠昨於會上敦促「加碼」幫學生，稱如透過調查發現學生在精神健康上屬高風險，學校、家庭中心社工及心理學家可支援。

蔡若蓮稱，現時學校用「全校參與」3層支援，包括普及、選擇、針對性，除了正向價值等預防教育，亦有針對支援。她稱近年不斷檢視措施希望幫助同學，「自己一定要肯幫自己的意識相當重要，外在壓力未必是最大問題，而是自己內裏的精神痛苦才是無辦法解決」，要從各方面一起努力。

有倡限功課時數 蔡：各人需時不一

民建聯梁熙關注學生壓力來源，指不少人反映功課繁重，會否仿效其他國家限制功課時數。蔡若蓮稱，各人做同一份功課需時不一，原因可能是完美主義、不專心、家長要求太高，限時並非最能照顧學生學習差異，而現行指引有針對功課不要過量或「機械式抄寫」。民建聯葛珮帆昨日去信立法會教育事務委員會，要求政府相關部門派代表出席會議，商議制訂措施預防學生自殺等。

上 / 下一篇新聞

尋死學生倍增 近3月418高危個案 防自殺中心：疫情移民潮影響 考試期將至校方應減壓
尋死學生倍增 近3月418高危個案 防自殺中心：疫情移民潮影響 考試期將至校方應減壓
P牌9天載友遊車河 鐵騎自炒一死一傷
P牌9天載友遊車河 鐵騎自炒一死一傷
中學教師涉內地交流團非禮5生被捕
中學教師涉內地交流團非禮5生被捕
首10月非華裔偷渡客按年倍增 75%近3個月截獲 保安局料因疫後內地復批簽證
首10月非華裔偷渡客按年倍增 75%近3個月截獲 保安局料因疫後內地復批簽證
粵港聯合打擊 拘127人包括10蛇頭
粵港聯合打擊 拘127人包括10蛇頭
誘裝毒App連結銀行戶口 6人中招共失68萬
誘裝毒App連結銀行戶口 6人中招共失68萬
泰龍手下：見刀手走近逃入酒店 目擊遇害
泰龍手下：見刀手走近逃入酒店 目擊遇害
15歲女證供矛盾 男護脫非禮罪
15歲女證供矛盾 男護脫非禮罪
元朗車房三級火 波及鄰近貨倉村屋
元朗車房三級火 波及鄰近貨倉村屋
盜客戶姓名開戶 轉售名表手袋洗錢 瑞銀前董事竊千萬囚7年
盜客戶姓名開戶 轉售名表手袋洗錢 瑞銀前董事竊千萬囚7年
刀傷黃店女東 20歲男求情稱患精神病
刀傷黃店女東 20歲男求情稱患精神病
性騷擾案 的近前合伙人申撤事主匿名令
性騷擾案 的近前合伙人申撤事主匿名令
醫療集團參與慢病共治 有收50 低建議百元
醫療集團參與慢病共治 有收50 低建議百元
聖雅各福群會資助生物製劑治療 銀屑病者好轉：終有勇氣著短袖
聖雅各福群會資助生物製劑治療 銀屑病者好轉：終有勇氣著短袖
同志公屋居屋平權案 房署上訴終院
同志公屋居屋平權案 房署上訴終院
立會議員區選不參戰 逾半做支持者 簽署撐對手未撐專業動力3人 林素蔚：增地區盟友
立會議員區選不參戰 逾半做支持者 簽署撐對手未撐專業動力3人 林素蔚：增地區盟友
高永文支持胡詩韻李頴彰 李丞責撐民建聯兩人
高永文支持胡詩韻李頴彰 李丞責撐民建聯兩人
曾國衞：難取提名理所當然 反映新制有用
曾國衞：難取提名理所當然 反映新制有用
上水兩校設「鄰近邊境票站」 供內地港人
上水兩校設「鄰近邊境票站」 供內地港人
推算6連鎖店年耗2.2億即棄杯 環團：重用杯減25%碳排
推算6連鎖店年耗2.2億即棄杯 環團：重用杯減25%碳排
穗冀伙港澳機場 南沙設聯運物流園
穗冀伙港澳機場 南沙設聯運物流園
港珠澳橋偽造磚測 外判嘉科董事申終止聆訊
港珠澳橋偽造磚測 外判嘉科董事申終止聆訊
灣區熱搜：防鳥撞死 騰訊玻璃幕牆貼波點 深圳海濱公園夜間熄燈 減低對候鳥影響
灣區熱搜：防鳥撞死 騰訊玻璃幕牆貼波點 深圳海濱公園夜間熄燈 減低對候鳥影響
灣區熱搜：光害大廈幕牆 雀鳥兩大殺手
灣區熱搜：光害大廈幕牆 雀鳥兩大殺手
【Emily】隊員稱「中國政府認為我們不良」 有傳媒扣連簽證 Blur唔嚟香港 入境處：未收簽證申請
【Emily】隊員稱「中國政府認為我們不良」 有傳媒扣連簽證 Blur唔嚟香港 入境處：未收簽證申請
【Emily】中美論壇 兩國大使明隔空「同場」 APEC前舉辦 主辦方：盼關係定調
【Emily】中美論壇 兩國大使明隔空「同場」 APEC前舉辦 主辦方：盼關係定調
【Emily】港醫學科學家首獲選「新基石研究員」 中大黃秀娟專研腸道微生態
【Emily】港醫學科學家首獲選「新基石研究員」 中大黃秀娟專研腸道微生態
【Emily】會場攝記限定 文字記者金融峰會睇直播
【Emily】會場攝記限定 文字記者金融峰會睇直播
【Emily】兒童事務委員會 公園試玩「氹氹轉」
【Emily】兒童事務委員會 公園試玩「氹氹轉」