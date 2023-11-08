狄志遠倡評估全港中小生精神健康 蔡若蓮：自救意識重要 外在壓力或非最大問題

【明報專訊】就近日學生自殺事件，有議員昨在立法會教育事務委員會關注教育局支援及識別措施。新思維狄志遠稱，處理精神健康事宜需及早識別、介入，建議局方為全港中小學生做精神健康調查，用具認受性的問卷評估學生高中低精神健康風險，及早幫助。教育局長蔡若蓮認為建議「無問題」，稱民間有不少相關評估，最重要是如何有效支援有需要同學。
《2023年施政報告》措施之一是推出「精神健康素養」資源套，協助教師在高小及初中課堂推廣精神健康。狄志遠昨於會上敦促「加碼」幫學生，稱如透過調查發現學生在精神健康上屬高風險，學校、家庭中心社工及心理學家可支援。
蔡若蓮稱，現時學校用「全校參與」3層支援，包括普及、選擇、針對性，除了正向價值等預防教育，亦有針對支援。她稱近年不斷檢視措施希望幫助同學，「自己一定要肯幫自己的意識相當重要，外在壓力未必是最大問題，而是自己內裏的精神痛苦才是無辦法解決」，要從各方面一起努力。
有倡限功課時數 蔡：各人需時不一
民建聯梁熙關注學生壓力來源，指不少人反映功課繁重，會否仿效其他國家限制功課時數。蔡若蓮稱，各人做同一份功課需時不一，原因可能是完美主義、不專心、家長要求太高，限時並非最能照顧學生學習差異，而現行指引有針對功課不要過量或「機械式抄寫」。民建聯葛珮帆昨日去信立法會教育事務委員會，要求政府相關部門派代表出席會議，商議制訂措施預防學生自殺等。