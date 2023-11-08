狄志遠倡評估全港中小生精神健康 蔡若蓮：自救意識重要 外在壓力或非最大問題

《2023年施政報告》措施之一是推出「精神健康素養」資源套，協助教師在高小及初中課堂推廣精神健康。狄志遠昨於會上敦促「加碼」幫學生，稱如透過調查發現學生在精神健康上屬高風險，學校、家庭中心社工及心理學家可支援。

蔡若蓮稱，現時學校用「全校參與」3層支援，包括普及、選擇、針對性，除了正向價值等預防教育，亦有針對支援。她稱近年不斷檢視措施希望幫助同學，「自己一定要肯幫自己的意識相當重要，外在壓力未必是最大問題，而是自己內裏的精神痛苦才是無辦法解決」，要從各方面一起努力。

有倡限功課時數 蔡：各人需時不一

民建聯梁熙關注學生壓力來源，指不少人反映功課繁重，會否仿效其他國家限制功課時數。蔡若蓮稱，各人做同一份功課需時不一，原因可能是完美主義、不專心、家長要求太高，限時並非最能照顧學生學習差異，而現行指引有針對功課不要過量或「機械式抄寫」。民建聯葛珮帆昨日去信立法會教育事務委員會，要求政府相關部門派代表出席會議，商議制訂措施預防學生自殺等。