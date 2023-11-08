尋死學生倍增 近3月418高危個案 防自殺中心：疫情移民潮影響 考試期將至校方應減壓

中心昨日聯同香港明愛、香港小童群益會、香港青年協會、香港青少年服務處及聖雅各福群會舉行發布會，回應學生自殺個案急增情况。中心指出，前述22宗個案共有15人死亡，而賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」和5個網上青年支援隊今年8至10月收到418個有意自殘或尋死的高危個案。陳偉良提到，當中以中學生求助個案升幅最令人擔心，從去年同期6%增至10%。

指有家長對情緒病存偏見 料「頂到」不理

近期高危個案中，求助學生受困擾問題依次為學業、家庭和人際關係。陳偉良說，有求助學生對考試感劇烈焦慮，開學後難以適應高度競爭的校園生活，對無法跟上學業感無助、自卑和內疚。陳亦提到，有家長對學生情緒病存在偏見，認為子女是懶惰，亦有學生向家長反映不願上學，但家長認為子女「頂到」而不理會。他建議家長多關心子女，雖然子女多怕家長囉嗦，但關心依然重要，「一碗湯、少少零食」或已可幫助。

中心教育心理專家薛朗天建議，校方應檢視學童的學習和考試壓力，以及考試、升留級安排等政策和措施。薛提到，學生傾向與同學討論問題，提議學校推行「學生守門人計劃」，加強朋輩間的關愛和情緒支援，家長同時應多發展子女非學術範疇的興趣和長處；若發現子女有尋死念頭，如準備遺書、飲食和睡眠習慣等與平日不同，家長要多加留意。

大專生倡家校公開討論 帶領疏導情緒

現為大專生的Alex憶述2016年學童自殺率急升，有「鋪天蓋地」的新聞講述事件，社交平台亦有不少討論，惟學校和家長對此避而不談，導致不安氣氛不斷在校園蔓延，更有學生美化自殺情節。回看事件，他認為校方、家長應主動公開討論事件，正向帶領學生討論應如何求助和疏導情緒。

津中：高度關注 推措施增強心理質素

津貼中學議會主席李伊瑩提到，津中學校近日對學生自殺問題高度關注，希望從「預防」和「補救」兩方面協助他們增強心理質素。李稱「預防」措施包括校方多作價值觀教育，同時舉辦活動協助學生發掘興趣，她亦知悉有學校計劃辦活動改善學生睡眠質素；「補救」措施則是校方建立機制幫助求助學生，以及增聘在校社工、輔導員，若發現學生問題涉家庭層面，會輔導家長。李又說，一旦出現嚴重個案，校方會尋求專業團體協助。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676