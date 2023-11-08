灣區熱搜：光害大廈幕牆 雀鳥兩大殺手

歐美已有「鳥類友好建築」的成熟規範。至於河套深港科技創新合作區自建設之初，亦有設計為鳥類友好園區的目標，包括限制建築物高度、建設綠化屋頂、營造鳥類友好外牆及減少光污染。內地雖無鳥撞問題相關的全國研究，但作為世界第一幕牆生產和使用大國，更快捷的方法用貼紙等「防鳥撞改造」。

河套科創區採「鳥類友好」設計

此外，深圳大鵬西涌社區今年4月獲認證為全國首個「國際暗夜社區」，全區照明設施經過改造，減少不必要光源，令西涌成為大灣區知名的天文觀星和螢火蟲觀測場地。2020公布的《深圳市城市照明專項規劃（2021-2035）》規定，生態保護區內嚴禁景觀照明，只可出於活動安全需要，建設照明設施，在候鳥遷徙季節禁止向上空照射的探照燈及激光。

上述規劃還嚴禁在自然山體及古樹名木設照明用具，對普通樹木亦不宜設置常態照明，在城市綠道和郊野綠道亦應採用合理照明水平。《規劃》提到「凡對米埔和后海灣國際重要濕地及紅樹林保護區的生態保護產生不利影響的城市照明建設應及時整改，必要時應關閉」。