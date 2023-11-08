灣區熱搜：防鳥撞死 騰訊玻璃幕牆貼波點 深圳海濱公園夜間熄燈 減低對候鳥影響

「波點」貼膜兩層樓高，事緣今年5月騰訊員工yulan與數十名義工自發進行為期一個月的騰訊辦公大廈「鳥撞調研」，涵蓋北京、上海、深圳、成都等地，獲得環保組織「全國防鳥撞行動網絡」及江蘇崑山杜克大學生物多樣性與可持續發展實驗室支持。

玻璃隱形 員工：曾睹6雀撞死

yulan和清潔工在濱海大廈一側玻璃幕牆下，短時間內發現5次共6隻麻雀在相同位置撞死。騰訊邀請深圳市紅樹林濕地保護基金會的鳥類防護專家到場勘察，決定開展防鳥撞改造。專家指出，在玻璃外側黏貼間距不超過5厘米、直徑不小於1厘米的波點圖案，可有效令鳥感知玻璃存在。

開發小程式 供上報追蹤鳥撞數據

騰訊未來將繼續展開第二期鳥撞調研，覆蓋該公司在內地大部分自建、租用大廈，並將鳥類友好理念植入正在建設的大鏟灣園區「企鵝島」。在騰訊公益慈善基金會與國家地理雜誌社合作開發的「觀鳥君」微信小程式，騰訊上傳「防鳥撞設計工具包」，包括設計圖紙、參數及製作流程，供其他有需要機構免費下載，同時設有「鳥撞科普及上報專題」頁面，讓市民了解「鳥撞」相關資訊，以及遇到受傷雀鳥時可拍照並聯絡團隊求助，方便全國防鳥撞行動網絡追蹤及分析鳥撞數據。

此外，城中對鳥類的關注度上升的另一原因是候鳥遷徙季節開始，今年首批21隻黑臉琵鷺已於10月11日抵達深圳河口濕地，此前還有大批鷸、鴨、鴴（粵音恒）等各類候鳥到此越冬。曾有網友建議各大海濱公園24小時開放，但深圳灣公園工作人員表示，「夜晚將公園還給大自然，鳥類等野生動物需要休息，草地也需要休養生息」。目前深圳大部分海濱公園由早上6時至晚上11時開放，閉園後會熄燈，令公園回復黑暗。

「深圳這幾年在燈光控制方面做了很多努力，福田紅樹林保護區裏的燈光就是特殊處理，為了減少城市化對大山雀繁殖的影響，夜間比較早關掉。」深圳大學生命與海洋科學學院客座講師馬海鵬說，為了更好保護市區野生動物，公園燈光波長的選擇、夜間提早關燈，或選用影響較小的地燈都非常重要，較暗的環境對雀鳥、夜間活動的動物都比較友好，因為大多數雀鳥都「早睡早起」，晚上8時入眠，長時間光照會改變動物生理時鐘，並影響繁殖。他建議在候鳥遷徙季節或動物繁殖季，比如5、6月螢火蟲繁殖期間，可適當再提早關掉燈光。

學者：遷徙繁殖季可更早熄燈

北京大學深圳研究院環境實驗室中心主任翟生強亦認為，具備條件的公園可提早至晚上8時「階梯式」逐步降低光線，「很多候鳥遷徙是在200米以上高空飛行，降低燈光對高空的照射，對減少鳥類影響很有必要」。他還稱，在城市住宅大廈裏，市民亦可拉上窗簾，降低室內燈光對外在環境的影響。深圳市觀鳥協會副會長張高峰稱，大型熒幕對雀鳥亦有很大影響，建議公園外圍高樓降低照明亮度，減少使用廣告熒幕。

明報記者