明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：防鳥撞死 騰訊玻璃幕牆貼波點 深圳海濱公園夜間熄燈 減低對候鳥影響

【明報專訊】騰訊（0700）深圳總部濱海大廈的玻璃幕牆上月試行「防鳥撞改造」，貼上帶有特殊波點圖案的薄膜，讓飛過的鳥兒看見玻璃，不至撞傷甚至撞死。此外，深圳灣公園等海濱公園在閉園後熄燈，減少對候鳥影響。專家建議在候鳥棲息季節，關燈時間可再提早，且燈具要選用對鳥類影響較小的顏色和款式。

「波點」貼膜兩層樓高，事緣今年5月騰訊員工yulan與數十名義工自發進行為期一個月的騰訊辦公大廈「鳥撞調研」，涵蓋北京、上海、深圳、成都等地，獲得環保組織「全國防鳥撞行動網絡」及江蘇崑山杜克大學生物多樣性與可持續發展實驗室支持。

玻璃隱形 員工：曾睹6雀撞死

yulan和清潔工在濱海大廈一側玻璃幕牆下，短時間內發現5次共6隻麻雀在相同位置撞死。騰訊邀請深圳市紅樹林濕地保護基金會的鳥類防護專家到場勘察，決定開展防鳥撞改造。專家指出，在玻璃外側黏貼間距不超過5厘米、直徑不小於1厘米的波點圖案，可有效令鳥感知玻璃存在。

開發小程式 供上報追蹤鳥撞數據

騰訊未來將繼續展開第二期鳥撞調研，覆蓋該公司在內地大部分自建、租用大廈，並將鳥類友好理念植入正在建設的大鏟灣園區「企鵝島」。在騰訊公益慈善基金會與國家地理雜誌社合作開發的「觀鳥君」微信小程式，騰訊上傳「防鳥撞設計工具包」，包括設計圖紙、參數及製作流程，供其他有需要機構免費下載，同時設有「鳥撞科普及上報專題」頁面，讓市民了解「鳥撞」相關資訊，以及遇到受傷雀鳥時可拍照並聯絡團隊求助，方便全國防鳥撞行動網絡追蹤及分析鳥撞數據。

此外，城中對鳥類的關注度上升的另一原因是候鳥遷徙季節開始，今年首批21隻黑臉琵鷺已於10月11日抵達深圳河口濕地，此前還有大批鷸、鴨、鴴（粵音恒）等各類候鳥到此越冬。曾有網友建議各大海濱公園24小時開放，但深圳灣公園工作人員表示，「夜晚將公園還給大自然，鳥類等野生動物需要休息，草地也需要休養生息」。目前深圳大部分海濱公園由早上6時至晚上11時開放，閉園後會熄燈，令公園回復黑暗。

「深圳這幾年在燈光控制方面做了很多努力，福田紅樹林保護區裏的燈光就是特殊處理，為了減少城市化對大山雀繁殖的影響，夜間比較早關掉。」深圳大學生命與海洋科學學院客座講師馬海鵬說，為了更好保護市區野生動物，公園燈光波長的選擇、夜間提早關燈，或選用影響較小的地燈都非常重要，較暗的環境對雀鳥、夜間活動的動物都比較友好，因為大多數雀鳥都「早睡早起」，晚上8時入眠，長時間光照會改變動物生理時鐘，並影響繁殖。他建議在候鳥遷徙季節或動物繁殖季，比如5、6月螢火蟲繁殖期間，可適當再提早關掉燈光。

學者：遷徙繁殖季可更早熄燈

北京大學深圳研究院環境實驗室中心主任翟生強亦認為，具備條件的公園可提早至晚上8時「階梯式」逐步降低光線，「很多候鳥遷徙是在200米以上高空飛行，降低燈光對高空的照射，對減少鳥類影響很有必要」。他還稱，在城市住宅大廈裏，市民亦可拉上窗簾，降低室內燈光對外在環境的影響。深圳市觀鳥協會副會長張高峰稱，大型熒幕對雀鳥亦有很大影響，建議公園外圍高樓降低照明亮度，減少使用廣告熒幕。

明報記者

上 / 下一篇新聞

尋死學生倍增 近3月418高危個案 防自殺中心：疫情移民潮影響 考試期將至校方應減壓
尋死學生倍增 近3月418高危個案 防自殺中心：疫情移民潮影響 考試期將至校方應減壓
狄志遠倡評估全港中小生精神健康 蔡若蓮：自救意識重要 外在壓力或非最大問題
狄志遠倡評估全港中小生精神健康 蔡若蓮：自救意識重要 外在壓力或非最大問題
P牌9天載友遊車河 鐵騎自炒一死一傷
P牌9天載友遊車河 鐵騎自炒一死一傷
中學教師涉內地交流團非禮5生被捕
中學教師涉內地交流團非禮5生被捕
首10月非華裔偷渡客按年倍增 75%近3個月截獲 保安局料因疫後內地復批簽證
首10月非華裔偷渡客按年倍增 75%近3個月截獲 保安局料因疫後內地復批簽證
粵港聯合打擊 拘127人包括10蛇頭
粵港聯合打擊 拘127人包括10蛇頭
誘裝毒App連結銀行戶口 6人中招共失68萬
誘裝毒App連結銀行戶口 6人中招共失68萬
泰龍手下：見刀手走近逃入酒店 目擊遇害
泰龍手下：見刀手走近逃入酒店 目擊遇害
15歲女證供矛盾 男護脫非禮罪
15歲女證供矛盾 男護脫非禮罪
元朗車房三級火 波及鄰近貨倉村屋
元朗車房三級火 波及鄰近貨倉村屋
盜客戶姓名開戶 轉售名表手袋洗錢 瑞銀前董事竊千萬囚7年
盜客戶姓名開戶 轉售名表手袋洗錢 瑞銀前董事竊千萬囚7年
刀傷黃店女東 20歲男求情稱患精神病
刀傷黃店女東 20歲男求情稱患精神病
性騷擾案 的近前合伙人申撤事主匿名令
性騷擾案 的近前合伙人申撤事主匿名令
醫療集團參與慢病共治 有收50 低建議百元
醫療集團參與慢病共治 有收50 低建議百元
聖雅各福群會資助生物製劑治療 銀屑病者好轉：終有勇氣著短袖
聖雅各福群會資助生物製劑治療 銀屑病者好轉：終有勇氣著短袖
同志公屋居屋平權案 房署上訴終院
同志公屋居屋平權案 房署上訴終院
立會議員區選不參戰 逾半做支持者 簽署撐對手未撐專業動力3人 林素蔚：增地區盟友
立會議員區選不參戰 逾半做支持者 簽署撐對手未撐專業動力3人 林素蔚：增地區盟友
高永文支持胡詩韻李頴彰 李丞責撐民建聯兩人
高永文支持胡詩韻李頴彰 李丞責撐民建聯兩人
曾國衞：難取提名理所當然 反映新制有用
曾國衞：難取提名理所當然 反映新制有用
上水兩校設「鄰近邊境票站」 供內地港人
上水兩校設「鄰近邊境票站」 供內地港人
推算6連鎖店年耗2.2億即棄杯 環團：重用杯減25%碳排
推算6連鎖店年耗2.2億即棄杯 環團：重用杯減25%碳排
穗冀伙港澳機場 南沙設聯運物流園
穗冀伙港澳機場 南沙設聯運物流園
港珠澳橋偽造磚測 外判嘉科董事申終止聆訊
港珠澳橋偽造磚測 外判嘉科董事申終止聆訊
灣區熱搜：光害大廈幕牆 雀鳥兩大殺手
灣區熱搜：光害大廈幕牆 雀鳥兩大殺手
【Emily】隊員稱「中國政府認為我們不良」 有傳媒扣連簽證 Blur唔嚟香港 入境處：未收簽證申請
【Emily】隊員稱「中國政府認為我們不良」 有傳媒扣連簽證 Blur唔嚟香港 入境處：未收簽證申請
【Emily】中美論壇 兩國大使明隔空「同場」 APEC前舉辦 主辦方：盼關係定調
【Emily】中美論壇 兩國大使明隔空「同場」 APEC前舉辦 主辦方：盼關係定調
【Emily】港醫學科學家首獲選「新基石研究員」 中大黃秀娟專研腸道微生態
【Emily】港醫學科學家首獲選「新基石研究員」 中大黃秀娟專研腸道微生態
【Emily】會場攝記限定 文字記者金融峰會睇直播
【Emily】會場攝記限定 文字記者金融峰會睇直播
【Emily】兒童事務委員會 公園試玩「氹氹轉」
【Emily】兒童事務委員會 公園試玩「氹氹轉」