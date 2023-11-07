【Emily】陳健波出自傳 500本贈粉絲 自序提自細愛恨分明 悲憫心平衡固執性格

三大條件甄選

波哥嘅自傳分上下兩編，上編共6章由佢細個喺黃大仙長大、其雙親為人，講到佢喺恒生銀行工作31年同埋15年立法會議員等各種經歷；下編較多係散文，題材包括打坐、紫微斗數、對宗教睇法，甚至係開設YouTube頻道嘅經驗。

自傳由波哥口述、余非撰寫，自序部分提到，波哥自細愛恨分明、喜善嫉惡，會對幫過佢嘅人終生銘記，搵機會回報，對欺負過佢嘅人就「難以忘懷」；佢舉例話細個住公屋，寧願兜路行都唔想經過某啲惡鄰居門口，但見到有人無飯食，心入面又會覺得淒然，佢話呢種天生嘅悲憫心，平衡咗佢固執嘅性格。

講到工作經歷，佢話明年係踏入職場第50個年頭，而喺15年立法會任內，有7年做財委會主席。佢話自己嘅經歷充實豐富，可視為走入香港唔同範疇同生活圈子嘅經歷，亦可視為回歸前後香港人嘅經歷。佢寄望讀者睇完自傳，就算只有「一個半個」因為咁增加咗正向思維，愛上喜善嫉惡、做事努力不懈就已經心願達成。

波哥fb專頁帖文話，為多謝粉絲支持，會以追蹤佢專頁嘅年資，按讚、留言、轉發嘅次數同頻率，同整體提出嘅有效建議呢三大條件，甄選500人送贈自傳。