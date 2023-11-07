831雨傘擲警 精算師認企圖阻差

保釋至11月判刑 求情稱衝動下拾傘

被告許肇彰（29歲）被控於2019年8月31日，在太子站月台上故意阻撓警員33531、7889及10507。案情指當晚數以百計示威者在旺角彌敦道聚集，在警方驅散下進入旺角港鐵站大肆破壞，造成逾81萬元損失；亦有示威者擋門讓更多人登上往太子站的列車。

其後，警員33531奉命進入太子站拘捕示威者，他在月台制服一名疑犯後，其他示威者衝前及拉走該疑犯。警員7889及10507加入行動，3名警員一同追迫示威者至扶手梯時，許肇彰將一把雨傘擲向3名警員。

辯方求情表示，案發時被告打算乘車回家，由於港鐵要求太子站乘客撤離，被告才走出車廂，一時衝動下拾起地上雨傘掟向警員。被告由案發至今的4年間備受煎熬，今年升職助理經理，冀法庭輕判。裁判官指被告學業成績優異，前途應無可限量，惟本案案情嚴重，法庭為他索取相關報告後再判刑。

另外6名被告顧文軒、葉禮豪、蔡浩賢、郭俊駒、楊啟源及鍾日傑否認襲警、在公眾地方管有攻擊性武器等罪。

【案件編號：KCCC2870/23】

（反修例風暴）