明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

831雨傘擲警 精算師認企圖阻差

【明報專訊】2019年「831」港鐵太子站衝突有多人被捕，11人事隔逾3年半後，被控當日於太子站附近襲警、阻差辦公等。其中29歲任職保險公司精算分析師的男子，昨日於九龍城裁判法院承認一項企圖阻差辦公罪，獲准保釋至11月20日判刑，其間索取背景報告及社會服務令報告；不認罪的6人一併於明年1月25日作第二度審前覆核。

保釋至11月判刑 求情稱衝動下拾傘

被告許肇彰（29歲）被控於2019年8月31日，在太子站月台上故意阻撓警員33531、7889及10507。案情指當晚數以百計示威者在旺角彌敦道聚集，在警方驅散下進入旺角港鐵站大肆破壞，造成逾81萬元損失；亦有示威者擋門讓更多人登上往太子站的列車。

其後，警員33531奉命進入太子站拘捕示威者，他在月台制服一名疑犯後，其他示威者衝前及拉走該疑犯。警員7889及10507加入行動，3名警員一同追迫示威者至扶手梯時，許肇彰將一把雨傘擲向3名警員。

辯方求情表示，案發時被告打算乘車回家，由於港鐵要求太子站乘客撤離，被告才走出車廂，一時衝動下拾起地上雨傘掟向警員。被告由案發至今的4年間備受煎熬，今年升職助理經理，冀法庭輕判。裁判官指被告學業成績優異，前途應無可限量，惟本案案情嚴重，法庭為他索取相關報告後再判刑。

另外6名被告顧文軒、葉禮豪、蔡浩賢、郭俊駒、楊啟源及鍾日傑否認襲警、在公眾地方管有攻擊性武器等罪。

【案件編號：KCCC2870/23】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

37%三會委員無提名參選人 3區逾半 九龍城分區委楊全盛：沒人索取 有必考慮
37%三會委員無提名參選人 3區逾半 九龍城分區委楊全盛：沒人索取 有必考慮
多區地委界參選者與對手互提名 有稱良性比併
多區地委界參選者與對手互提名 有稱良性比併
指須三會提名違憲 郭卓堅覆核區選新制
指須三會提名違憲 郭卓堅覆核區選新制
就英煽動案陳辭 立場案延裁決 同爭議須否證煽暴意圖 英被告上訴至樞密院
就英煽動案陳辭 立場案延裁決 同爭議須否證煽暴意圖 英被告上訴至樞密院
何永賢：重建公屋非只看樓齡 稱持續研究 適時公布合適屋邨
何永賢：重建公屋非只看樓齡 稱持續研究 適時公布合適屋邨
議員倡增居屋供應比例 何：須考慮公屋上樓目標
議員倡增居屋供應比例 何：須考慮公屋上樓目標
政商界斥美議員制裁恐嚇損司法 葉劉：國安55條指案件可移交內地 港府：3情形中央有管轄權
政商界斥美議員制裁恐嚇損司法 葉劉：國安55條指案件可移交內地 港府：3情形中央有管轄權
17法官訪京交流 最高院：堅持黨領導
17法官訪京交流 最高院：堅持黨領導
新投資移民明年啟 許正宇：不納房產因曾出事
新投資移民明年啟 許正宇：不納房產因曾出事
黑芝麻智能落戶科技園 擬斥億美元研汽車晶片
黑芝麻智能落戶科技園 擬斥億美元研汽車晶片
中科宇航盼吸港校航天人才
中科宇航盼吸港校航天人才
義務導師出獄再狎童囚兩年 性罪行查冊未涵義工 官籲部門研究
義務導師出獄再狎童囚兩年 性罪行查冊未涵義工 官籲部門研究
法改會前委員張達明促落實 保安局：正研究建議
法改會前委員張達明促落實 保安局：正研究建議
教師否認非禮4女生13次 辯方：各事主合謀杜撰
教師否認非禮4女生13次 辯方：各事主合謀杜撰
躉船工3米高甲板墮船艙不治
躉船工3米高甲板墮船艙不治
海關檢6億冰毒 固態最大宗 塗蠟充貝殼圖魚目混珠 X光照出貨櫃異常
海關檢6億冰毒 固態最大宗 塗蠟充貝殼圖魚目混珠 X光照出貨櫃異常
與同屋爭執冷氣 內地漢捱斬命危
與同屋爭執冷氣 內地漢捱斬命危
泰龍案 特赦證人認曾說謊 因信不過警不提控
泰龍案 特赦證人認曾說謊 因信不過警不提控
議員質疑小巴過海貴 運署：50元合理水平
議員質疑小巴過海貴 運署：50元合理水平
300萬元平治四驅車玻璃全被砸
300萬元平治四驅車玻璃全被砸
5理大生認串謀暴動 包括標槍精英 衝突爆發前犯案 官：無「準備階段」何來之後情况
5理大生認串謀暴動 包括標槍精英 衝突爆發前犯案 官：無「準備階段」何來之後情况
涉圍警大興基地 9被告開審前認集結
涉圍警大興基地 9被告開審前認集結
灣區熱搜：灣區科技人才招聘會 年薪達60萬 有企業欲聘港澳青年 借英語優勢助國際業務
灣區熱搜：灣區科技人才招聘會 年薪達60萬 有企業欲聘港澳青年 借英語優勢助國際業務
灣區熱搜：企業嘆難向港澳青年招手 常遇聯絡問題
灣區熱搜：企業嘆難向港澳青年招手 常遇聯絡問題
灣區熱搜：招聘新渠道：直播帶崗興起
灣區熱搜：招聘新渠道：直播帶崗興起
【Emily】陳健波出自傳 500本贈粉絲 自序提自細愛恨分明 悲憫心平衡固執性格
【Emily】陳健波出自傳 500本贈粉絲 自序提自細愛恨分明 悲憫心平衡固執性格
【Emily】11‧12殘疾者同行照顧者免費搭港鐵
【Emily】11‧12殘疾者同行照顧者免費搭港鐵
【Emily】樹仁榮譽博士頒張竹君林順潮
【Emily】樹仁榮譽博士頒張竹君林順潮
【Emily】房協奪8獎 6屬明華大廈重建豐頤居
【Emily】房協奪8獎 6屬明華大廈重建豐頤居
【Emily】濟公文化節回歸 設800米「加持」隧道
【Emily】濟公文化節回歸 設800米「加持」隧道
【Emily】楊何蓓茵訪政府新聞處
【Emily】楊何蓓茵訪政府新聞處