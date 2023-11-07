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港聞

港聞二

涉圍警大興基地 9被告開審前認集結

【明報專訊】2019年10月30日網上有號召包圍位於屯門的警方大興行動基地，當晚逾200名示威者在基地外叫囂堵路，警方拘捕多人，其中12人被控參與非法集結及違反蒙面法。案件原定昨日在區域法院開審，其中9人開審前承認非法集結。案情提及部分被告躲避追捕時逃入住宅大堂，進入升降機前被警員截停；另有被告在月台上為掙脫警員，跳入輕鐵路軌。法官將求情押至11月24日，暫定12月8日判刑，其間9人須還押。

反蒙面罪不起訴 其餘3人續受審

承認非法集結罪的9名被告，依次為客戶服務員彭國豪（現年26歲，下同）、無業張家俊（23歲）、學生鄧泓祥（21歲）、侍應伍栢衝（24歲）、學生關善瑜（21歲）、學生吳筠怡（24歲）、學生王靜儀（25歲）、兩名分別17歲及18歲男生。18歲男生另承認一項管有攻擊性武器罪，涉及一支雷射筆。各人餘下的違反蒙面法罪不予起訴。

案情指當晚8時半，逾200名示威者集結在大興行動基地外，叫喊辱警口號，另有約60名政府支持者聚集在基地正門前，與示威者對罵。警方要求兩派人解散，政府支持者隨後離開，示威者沒有理會，開始拆毁欄杆，搬到路上架起路障。

基地外叫囂 另有政府支持者聚集

警方於9時半驅散，示威者四散而逃，其中彭、伍、關、吳及18歲男生一同逃入兆軒苑逸生閣地下大堂。警員追入住宅大堂截停5人，發現5人均非住戶，亦在18歲男生背囊內搜出一支雷射筆。鄧於輕鐵建生站月台上被截停後掙扎及跳入路軌，他跑往對面月台時被制服。餘下3人均於建生邨附近被捕。現場片段拍攝到9人於案發時行為，涉及拆毁欄杆、打傘遮掩示威者及用電筒照射政府支持者。

其餘3人，即無業吳顥筠（20歲）、地盤工人陳樂期（24歲）及15歲男生不認罪受審，審訊今日繼續。

【案件編號：DCCC746、757/20】

（反修例風暴）

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