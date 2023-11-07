5理大生認串謀暴動 包括標槍精英 衝突爆發前犯案 官：無「準備階段」何來之後情况

被告林子澄（又名林銘堯）、姜祖育、姜紹熙、陳蘊儀、陳卓超，現年24至25歲，被控於2019年11月11日至約11月14日之間，在香港串謀身分不詳的人於理大及附近一帶參與暴動。

兩被告結為夫婦 今年產子

辯方求情指林子澄是港隊標槍代表，獲田徑總會副主席及3名教練撰求情信，望法庭輕判，讓林在運動員的黃金時期為港付出。翻查資料，林是香港U20男子標槍的紀錄保持者。辯方續指姜紹熙、陳蘊儀在2022年結婚，由於陳被診斷有子宮腺肌瘤前期症狀，決定趁早生育，今年8月誕子，生產時大量出血，至今身體虛弱；兒子現由陳母照顧，兩人盼盡早回到兒子身邊。

用學生證出入閱讀室 製有釘木板

辯方強調本案只涵蓋11月11至14日，無證據顯示被告參與其後更激烈的衝突，參與程度偏低；又指案中有釘木板僅一張A4紙大小，用途「不得而知」。暫委法官黃士翔稱，沒有案發時的「準備階段」便不會有後來的嚴重情况，又稱被告噴黑閉路電視影響偵查，或因此看不到其後的行為。

被告承認的案情指在案發的11月11至14日，大量示威者佔據理大，破壞校內設施，使用汽油彈、弓箭等與警方對峙及衝突，亦有人練習使用及製作汽油彈和弓箭，並用雜物堵塞紅隧出入口。

官：噴黑閉路電視影響偵查

閉路電視及網上片段拍攝到各被告於11月11日，使用學生證進入一間閱讀室，與其他人在內集結及交談，其間姜祖育及陳卓超製作有釘木板；各人離開閱讀室後，林向警方擲物及對峙，與姜祖育搬運膠馬架設路障。姜紹熙曾搬運膠馬，與陳蘊儀指向一部閉路電視，向前方的示威者招手，繼而有人砸壞閉路電視。陳卓超則拖運膠馬，手持擴音器站在示威者之中。

11月14日，陳蘊儀被拍到將噴漆交予姜祖育，姜用以噴黑閉路電視鏡頭，其後姜祖育、姜紹熙穿黑色裝束、蒙面、戴頭盔等，與穿便服的陳同行。警方11月28日控制理大範圍，校內大量雜物散落一地，有玻璃外牆碎裂，多處遭塗鴉及有燒焦痕迹，紅隧20個收費亭全遭損壞。

【案件編號：DCCC 315/21】

（反修例風暴）