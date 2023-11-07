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港聞二

議員質疑小巴過海貴 運署：50元合理水平

【明報專訊】三隧分流第二階段「不同時段不同收費」方案下月17日起實施，小巴、貨車、巴士等商用車劃一收費50元，的士收25元。立法會《〈2023年行車隧道（政府）（修訂）條例〉（生效日期）公告》小組委員會昨舉行會議，多名議員關注小巴收費安排未與的士相同，又認為費用過高，恐影響業界。運輸署回應稱，收費是合理水平，亦有助運輸業界「貨如輪轉」。

次階段方案實施後，小巴將大受影響，當中小巴行經紅隧費用由10元增4倍至50元。而政府曾在三隧分流諮詢期稱，制定收費水平會以效率優先。工聯會陸頌雄在會上質疑，小巴載客量高過的士，為何收費不與的士統一，反問「是否要他們（小巴）陰乾？」勞聯林振昇希望當局可因應隧道交通流量，一兩年後檢視能否降低收費。

署理運輸署長何廣鏗回應稱，收費受車輛對路面損耗和需要空間影響。紅隧過去39年一直維持相當低收費水平，亦未因應通脹加價；而西隧收費減幅亦達四成，劃一收費50元屬「平均數」，且是持平和合理水平。他亦提及，商用車劃一收費後，運輸業界毋須因費用而決定行經哪條隧道，只需考慮方便交收地點，有助業界「貨如輪轉」。

工會倡看齊的士 或發起行動

汽車交通運輸業總工會公共小巴分會代表昨到政府總部請願，要求調低小巴過海隧道收費，看齊的士。現時紅色小巴司機大多自負盈虧，汽總小巴分會主席陳逢源說，新方案下司機每月需支出逾萬元隧道費，營運成本難應付，亦擔心加價流失乘客。 陳稱若政府沒正面回應，工會或再發起行動。

相關字詞﹕過海隧道 不同時段不同收費 三隧分流

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