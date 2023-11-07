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港聞

港聞二

泰龍案 特赦證人認曾說謊 因信不過警不提控

【明報專訊】黑幫新義安頭目「泰龍」李泰龍疑因擊傷和勝和頭目「紋身忠」梁國忠，3年後於尖東九龍香格里拉酒店外被報復斬死。被指為主腦的梁國忠否認謀殺罪昨在高院續審，特赦證人和勝和前成員在盤問下承認，向警方錄取口供時說過被告斬泰龍，他庭上解釋為免警方提控，口供內容有所修改，當時沒道出事實，「直至（警方）真係唔起訴我，我先至講事實」。

被告梁國忠（現54歲）被控2009年8月4日謀殺李泰龍（終年41歲）。林家俊（原名）繼續接受控方主問，於屏風後作供稱，案發凌晨和勝和頭目在大角嘴樂群街公園部署後，林與他們分批乘3輛車前往九龍香格里拉酒店。把風的林目睹同黨「貓仔」駕駛的七人車進入酒店前院。

口供稱被告斬 庭上認出刀手非被告

庭上播放酒店外閉路電視片段，一輛七人車衝向甫下車的一名男子，他隨即遭撞飛至其私家車前方倒地，3名戴鴨舌帽男子手持約50厘米長刀跑去斬傷他後逃去，卧地男子沒反應。林作供認出刀手是「五筒」、「蘇啟」及「波仔」，其間同黨逆線駕駛另一私家車到場，有兩人下車。林稱自己事後無收取報酬。

林在盤問下稱，他和警方合作、道出事實，獲免予起訴曾在另案作供，之後改名及覓得工作。辯方稱，林背叛朋友後過着不錯生活，他會為自身利益做任何事，林同意。林提到，泰龍和被告以前有爭執過節，故他理解是次事件屬「尋仇」。

辯方：令勿斬頸是不欲其死 證人同意

「貓仔」和被告案發前吩咐手下勿斬頭頸及重要部位，辯方稱屬明確指示不欲泰龍死亡。林稱「可以咁樣講」，但並非他當時想法，林同意他們只想教訓泰龍，無人明言要令其死或重傷。林承認錄口供時曾故意撒謊混淆人物和地點，因信不過警員不控告，存有戒心。林又說過被告斬泰龍，他解釋口供有修改，當確認警方不起訴才道出事實。案件今續。

【案件編號：HCCC252/20】

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