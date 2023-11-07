海關檢6億冰毒 固態最大宗 塗蠟充貝殼圖魚目混珠 X光照出貨櫃異常

墨西哥住宅單位寄貨 關員起疑

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔表示，早前鎖定一票來自墨西哥、報稱載有海產製品的40呎海運貨櫃，資料顯示寄貨地址為墨西哥的住宅單位，因利用住宅寄運一個貨櫃的海產製品罕見，加上南美地區等為毒品來源地，故查驗。關員上月26日於葵涌海關驗貨場開櫃檢查貨運檢查，貨櫃載有611袋海產製品，X光檢查發現104袋影像異常，疑混雜可疑物品，打開尼龍袋見到數十個大小不一貝殼，部分外表及顏色與一般貝殼不同，表面有蠟質包裹，經儀器檢測樣本對冰毒呈陽性反應，證實為偽裝成貝殼的冰毒。

拘4人 27歲骨幹控販毒

毒品調查第三組指揮官何明威表示，海關毒品調查科同日展開跟進調查，發現有人透過通訊軟件指示本地物流將貨物由貨櫃碼頭運送至上水古洞一個拆貨場暫存。經過一連10日全天候24小時監控遞送，上周六（4日）見到有男子於火炭工廈接收該票貨物，並搬運至大廈一個逾800平方呎單位，該男子同日傍晚步出單位時被捕。該男子27歲報稱無業，初步調查相信他為販毒集團骨幹，負責收貨、看管倉庫及包裝毒品。行動中，海關另拘捕兩男一女，年齡46至60歲，分別為運輸司機、拆貨場及物流公司負責人。被捕骨幹將被控一項「販毒」罪名，餘下3人已獲准保釋候查。

海關首10月緝獲毒品升四成

海關在涉案單位檢獲大量包裝工具，包括估計盛載不同重量毒品、不同大小的紙盒，相信單位為大型毒品儲存及分銷中心。另亦檢獲壓力機及模具，不排除販毒集團用作處理可卡因等毒品。據悉，該27歲男子9月起租用倉庫，毒品部分將供應本地市場，亦不排除寄運至其他地區分銷。海關稱不法分子花盡心思將冰毒製作成大小不一的「貝殼」，外層再用爉質包裹，混入正常貨物，企圖魚目混珠。海關今年首10個月已緝獲約7.5噸不同類型毒品，比去年同期5.3噸上升四成。