躉船工3米高甲板墮船艙不治

墮斃的58歲姓黃男子，據悉育有一名已成年兒子，家屬事後趕赴醫院，眾人驚聞噩耗，情緒激動。工權會事後派員到醫院了解，為家屬提供援助。會方提醒，進行相關工作時必須遵守離地工作的守則，例如要有足夠高的護欄，有需要亦需佩戴防墮裝置、安全帶等。

現場為大角嘴海輝道新油麻地避風塘對開約400米海面。昨早11時許，黃於躉船工作時，意外由3米高甲板墮下船艙，頭部受傷昏迷，工友發現報警。消防及救護員接報到場登上躉船，為黃初步治理，固定頭部及戴上氧氣罩，再放在山兜抬上水警輪，水警輪將傷者送返岸邊，交由救護車送院，惟搶救後證實不治。消息指，當時船上有其他工友，惟未有人目擊事發經過。

嚴重工傷修例後可罰款1000萬

海事意外最高罰5萬

翻查資料，經修訂的《職業安全及健康條例》今年4月28日刊憲，工業意外嚴重情况最高可罰1000萬元及監禁兩年。惟海事工業意外最高罰款5萬元及監禁一年。勞工界立法會議員周小松表示，海上及陸地的工業安全本質無異，是監管部門不一，不過現時海上工業意外罰則極度偏低，「你罰得錢太少就完全無阻嚇力，咁你條條例擺喺到咪名存實亡」，因此宜提高罰則以起警示作用，而部門亦應加強巡查及監管。