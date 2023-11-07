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港聞

港聞二

教師否認非禮4女生13次 辯方：各事主合謀杜撰

【明報專訊】何文田區一間中學時任男教師涉於2021年至翌年非禮4名中四至中五女學生。教師否認13項非禮罪，案件昨在區院開審。控方開案陳辭指，被告身為班主任多次用手「篤」涉案女學生胸部，亦曾抓或碰她們的腰。女童Z在錄影會面中表示，她看過被告至少10次篤其他同學，但對男同學是用筆，對女同學才會用手，當Z做錯題目時，被告會說「壞壞」；Z亦說被告常偷拍學生並製成貼圖傳給他們。

被告Y. Y. W.（32歲）否認於2021年11月至2022年11月期間，在何文田區某中學兩次非禮17歲X、3次非禮17歲Y、5次非禮16歲Z及3次非禮15至16歲J。

任班主任教數學

涉觸碰女生胸腰

控方開案陳辭指，4名事主均是被告的學生，被告是她們的數學教師兼班主任。2021年年底，X在班房做數學練習時，感覺有一根手指用力篤她腋下胸部位置，X望向被告，被告立即縮開。其後被告又在翌年初篤X腰部一下，並將一隻手指伸進她腋下碰她側胸。

2022年7至9月期間，Y於3次不同日子補課時感覺到胸部從後被篤，其中兩次將手從她腋下伸進她胸部篤了數下，Y曾着被告不要碰她。同年5至9月，Z書寫期間被告三度用手指從後或旁邊篤Z胸部、1次伸手入腋下篤胸、1次抓和揑Z腰部，其中一次事發後她轉身看見被告垂下手。

針對J的3次事件，J某天為低年級同學補課時在課室站着和玩耍，被告強迫J交換Instagram帳號，並取走她的電話。J欲取回時遭被告阻撓，被告用手抓着並緊壓J腰部數秒。此外，被告又伸手入J腋下篤胸和掃手臂及手掌。學校副校長於2022年11月收到學生匿名投訴揭發事件，被告被捕後在警誡下保持緘默。

辯方盤問Z時指出，Z與其他事主不滿被告的教學表現因而合謀杜撰非禮事件，Z否認，雖然她質疑被告的教學能力，但沒有誇張或失實。

【案件編號：DCCC 378/23GE】

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