法改會前委員張達明促落實 保安局：正研究建議

法改會性罪行檢討小組前委員、港大法律學院首席講師張達明表示，法改會曾就查核機制舉行公眾諮詢，除了少數非政府機構擔心影響招募義務導師，大部分人支持擴大機制範圍。他期望政府分階段落實法改會建議，例如第一步包涵義教導師，下一步可能包括私人補習導師，「始終是自願、非強行的機制，逐步改變比較適合」。

網課義教機構：

倘設面授 盼義工主動申報

非牟利機構「起跑線教育傳承協會」每星期為近200名中小學生免費補習。負責人陳先生表示，目前全部義補課程透過網上軟件Zoom進行，師生之間沒有面對面交流和溝通，所以沒有要求義務導師查核性罪行紀錄；如果日後機構增設面授課程，希望義工主動申報有沒有性罪行案底。他認同查核機制應該涵蓋義工，「有無法例都好，保障小朋友好重要」。

被問到何時擴大查核機制，保安局回覆指，正研究法改會查核機制的建議，以加強對兒童及精神上無行為能力者的保護，並會適時與持份者溝通。