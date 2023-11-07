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港聞

港聞二

法改會前委員張達明促落實 保安局：正研究建議

【明報專訊】法改會早於2010年的臨時建議報告已提倡將志願工作者納入性罪行定罪紀錄查核機制，惟機制運行至今近13年，查核對象仍停留於學校或補習中心的受僱導師。有法改會性罪行檢討小組前委員表示，期望政府循序漸進落實該會建議，將查核範圍擴大至義工。另有非牟利機構支持擴大機制範圍，以保障義教課程的學生。

法改會性罪行檢討小組前委員、港大法律學院首席講師張達明表示，法改會曾就查核機制舉行公眾諮詢，除了少數非政府機構擔心影響招募義務導師，大部分人支持擴大機制範圍。他期望政府分階段落實法改會建議，例如第一步包涵義教導師，下一步可能包括私人補習導師，「始終是自願、非強行的機制，逐步改變比較適合」。

網課義教機構：

倘設面授 盼義工主動申報

非牟利機構「起跑線教育傳承協會」每星期為近200名中小學生免費補習。負責人陳先生表示，目前全部義補課程透過網上軟件Zoom進行，師生之間沒有面對面交流和溝通，所以沒有要求義務導師查核性罪行紀錄；如果日後機構增設面授課程，希望義工主動申報有沒有性罪行案底。他認同查核機制應該涵蓋義工，「有無法例都好，保障小朋友好重要」。

被問到何時擴大查核機制，保安局回覆指，正研究法改會查核機制的建議，以加強對兒童及精神上無行為能力者的保護，並會適時與持份者溝通。

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