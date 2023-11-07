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港聞

港聞二

中科宇航盼吸港校航天人才

【明報專訊】內地商業航天發射企業中科宇航廣州子公司表示，正有效推進與港澳合作，並已接觸香港科技大學（廣州）等機構，樂意與香港高等院校的學生一同研究課題，亦會與香港的衛星公司合作，冀可到香港的大學舉辦宣講會，招聘本地航天人才。

研港衛星公司合作空間

中科宇航為內地首間研製中大型運載火箭的商業航天企業，總部位於廣州南沙，其子公司中科宇航（廣州）裝備工業有限公司負責產業化基地的具體實施運作，開展火箭的生產、總裝及測試等。該公司製作部長項澤斌昨日在「粵港澳大灣區建設集中採訪團」活動中提及，目前仍在廣州本地大學舉行宣講會，招聘應屆畢業生，但希望未來可多「走出去」，到香港的大學舉辦宣講會等。

項澤斌表示，需要的人才涉及科系範圍廣，包括航空器設計、空氣動力學、軟件設計等；至於港人入職安排，則仍須根據廣州政府政策要求進一步探討。他亦透露，香港有衛星公司樂意共同研究合作空間，舉例說，可由中科宇航發射香港衛星。

由國務院新聞辦、廣東省政府新聞辦主辦的「粵港澳大灣區建設集中採訪座談會」上，廣州、深圳、珠海、橫琴各市有關單位負責人，分別介紹各地在推進大灣區建設的措施及成果，包括交通設施、金融市場、民生服務等。

明年展第二期沙頭角開放計劃

深圳市發展和改革委員會黨組成員、副主任莫鵬表示，深圳市政府部署建設交易平台，提及今年首9個月前海聯合交易中心交易額746.2億元人民幣，亦計劃建設沙頭角深港國際消費合作區，明年初將配合香港實施第二期沙頭角禁區（除中英街）開放計劃。

相關字詞﹕沙頭角 大灣區 香港科技大學 中科宇航

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