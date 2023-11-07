黑芝麻智能落戶科技園 擬斥億美元研汽車晶片

長遠盼培育本地人才

根據弗若斯特沙利文資料，按去年車規級高算力SoC（系統單晶片）出貨量計，黑芝麻是全球第三大供應商。黑芝麻智能首席市場營銷官楊宇欣稱，公司去年SoC出貨量達2.5萬枚，今年目標出貨量10萬枚。楊說，本港之前沒有先進製程的相關團隊，形容招攬本地人才或成挑戰，因此本地研發團隊前期或會從內地及海外招攬人手，但認為本港學校有很多優秀人才，長遠冀本地培育。

孫東：來港科企八成自內地

是次科技園公司與黑芝麻合作是由創新科技及工業局和「引進重點企業辦公室」策動。創新科技及工業局長孫東致辭稱，新一份《施政報告》提出增設「新型工業發展辦公室」，其中一個重要使命是引進及支援重點企業在港發展，相信黑芝麻在港落戶後，政府定會繼續為包括黑芝麻在內的重點企業提供更多支持。

對於引進辦目前約有30家已經或將在港落戶，或會在港擴充業務的重點企業，當中約七至八成來自內地，孫東說內地高科技企業不遜色，很多是國際或至少在區域領先，這些企業無論人員或資本都在進一步國際化，強調現在很難用「這個企業從哪裏來」來標籤。

明報記者