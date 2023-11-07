新投資移民明年啟 許正宇：不納房產因曾出事

立法會財經事務委員會昨討論《施政報告》相關措施，議員陳振英關注投資移民計劃為何不包括投資於自用住宅及寫字樓，認為可設上限。

指發展蓬勃 納人幣資產

許正宇稱，2010年舊計劃推出時納入房地產，但「後尾發覺出事」，今次計劃希望引入資金到金融資產，以及與香港長遠發展相關的資產，不包括房地產的決定與年初財政預算案方向一致。

新計劃的投資下限為3000萬元，較其他地區高。對於是否有足夠競爭力，許正宇回應，投資推廣署曾與潛在有興趣來港的投資者溝通，門檻經研究後才決定，初步認為安排合理。

門檻較高 許：曾向投資者探風

有議員指以往有申請者曾利用投資槓桿，誇大在港投資規模，許正宇稱仍在考慮新計劃實際執行和落實情况，包括具體的資產領域。

《施政報告》提出設立「大型發展項目融資辦公室」。許正宇預計明年初起正式運作，但大型基建項目融資複雜，未來或需吸納更多公共財政專才加入。立法會議員洪雯關注本港財政問題，指2019年至今錄財政赤字，數字亦大增，憂長遠財政能否持續；許稱，政府一直開源節流，並維持公務員編制零增長，要經濟好轉，收入才會增加，政府已推出措施促進經濟「做大個餅」。