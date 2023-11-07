17法官訪京交流 最高院：堅持黨領導

隨團區院法官

多兼任較高級別法院

本報查詢代表團訪京行程及香港法官發言稿，司法機構回覆稱，一如其他司法培訓或交流活動，不會公開詳情或內容。據司法機構提供，17名隨團法官來自各級法院，當中區院法官及裁判官不少暫任或兼任較高級別法院的暫委法官或聆案官（見表）；上訴庭法官除曾審理涉國安案件的多名法官，亦包括首任競爭事務審裁處主任法官的林雲浩；原訟庭則有曾任刑事檢控專員的法官楊家雄，以及現任截取《截取通訊及監察條例》下的小組法官潘兆童。

最高院在網站引述張軍說，內地司法制度「優越」之處不是比他人好，而是更符合中國國情及政治社經制度，並強調共產黨領導，是「中國特色社會主義司法制度充分發揮作用的根本保證」。他強調必須真正了解理解自身文化價值、有自信，「才不怕接觸、願意了解其他國家和地區的司法制度」。

另外，《施政報告》提出明年設辦公室及專家委員會，推動成立國際法院人才培訓學院，律政司長林定國在律政司法律周活動中說，學院會定期舉辦培訓及交流活動，推動亞太法律專業人員、法官及政府官員交流，以及為國家提供涉外法律人才培訓。