政商界斥美議員制裁恐嚇損司法 葉劉：國安55條指案件可移交內地 港府：3情形中央有管轄權

全國港澳研究會顧問劉兆佳日前指出，事件或令香港難以正常審訊重大國安案件，不排除逼中央出手啟動國安法第55條，將案件交內地處理。昨到美領館外抗議的新民黨主席葉劉淑儀指出，55條列明當案件未能在港有效審理時，可移交內地，希望美國議員看清香港法例，勿胡亂恐嚇。

政府發言人回覆本報稱，55條列明有3種例外情形，經特區政府或駐港國安公署提出，並獲中央人民政府批准，由駐港國安公署對國安法規定的危害國安犯罪案件行使管轄權，特區政府將按國安法條文和個別案件實際情况依法辦事。司法機構則拒評個別案件。

廠商會批為政治歪曲事實

港區十四屆全國人大代表昨發聲明稱，自香港實施國安法後，社會安定、市民安居樂業、經濟活動迅速回復正常，國安法成效有目共睹，但美國政客執意插手干預，妄圖以制裁干預香港司法機構的獨立運作和香港司法制度，形容「這一卑劣行徑可恥，必將徒勞無功。」

商界方面，廠商會批評西方國家一直對國安法解讀存在許多謬誤，部分政客和官員為達政治目的，一再歪曲事實，詆譭特區政府。中華總商會批評美議員不了解本港情况，純出於政治考慮作出不符實情行徑，是粗暴干預的霸凌行為。

林建岳：港美資受損沒好處

全國政協常委林建岳發聲明指香港司法獨立受基本法保障，司法制度亦獲國際社會肯定和推崇，營造有利的營商環境，所有企業都是受益者，惟美國政客恫嚇制裁，損害司法獨立，認為對在港經營的外資包括美企都沒好處。

林定國：對外宣傳交流護法治

律政司長林定國昨在立法會回應議員相關提問，表示會以多元策略維護法治，包括透過邀請各地人員來港參與昨開幕的「香港法律周」，了解實際法治環境，並派員外出介紹香港法律服務；成立「香港國際法律人才培訓學院」則可讓其他地方體會本港高質和有誠信的法律人才。