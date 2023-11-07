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港聞二

議員倡增居屋供應比例 何：須考慮公屋上樓目標

【明報專訊】最新發表的一份《施政報告》提出多項鼓勵生育措施，多名議員昨日在立法會房屋事務委員會會議表示，目前房策不足以鼓勵年輕人生兒育女，提出調整公屋及資助出售房屋的建屋比例。房屋局長何永賢指出，現時公屋輪候情况緊張，若調整公屋和居屋七三比例，將影響「3年上樓」（獲配公屋）目標；又指有關數字環環緊扣，當局會細心籌謀及聽取社會意見。

李慧琼建議設「居屋輪候冊」

民建聯立法會議員李慧琼建議，當局應設立「居屋輪候冊」，並進一步增加居屋供應量，以重振年輕人留港居住和生育的信心。何永賢回應表示，近年居屋供應數量不少，當局2022年售出約8900個單位，2023年售出約9200個，未來5年將有約3.5萬個單位供應，平均每年約7000個單位，而且隨着土地供應增加，公屋和居屋供應量都會同時上升。

何又指出，現時公屋輪候冊有約13.3萬宗一般申請，當局須有一定力度維持七成公屋供應比例，才有望在下一個5年內達到「3年上樓」的目標。她表示，明白年輕人多以居屋或以上的置業階梯為目標，冀社會多討論應如何分配住屋資源。

洪雯：推居屋助青年向上流動

立法會選委會界別議員洪雯表示，全港劏房戶中，收入2萬元或以上的夾心階層佔總數34.2%，他們既沒資格申請公屋，也沒能力購買私樓，建議局方將資助出售房屋比例調高，促進青年向上流動。何永賢回應稱，現時公屋輪候情况緊張，須平衡不同類別的需要；她又指出，3年上樓目標及公屋居屋七三比例，這些數字都互相關連。

近期居屋推售逾9200個單位，超額認購近18倍；去年推售近9000個居屋單位，超額認購約27倍。立法會房屋事務委員會主席盧偉國表示，超額認購比例愈小，代表愈成功，鼓勵當局繼續努力回應市民對居屋的殷切需求。

何永賢回應稱，政府2004至2014年停建居屋，發售首批復建居屋後，超額認購曾是60多倍。有人或認為倍數下降代表居屋不受歡迎，但她希望大眾明白以往倍數太高是不正常的，形容「過胖的人減肥後減磅是好事」，又指現時18倍的超購率仍代表競爭很大。

相關字詞﹕資助出售房屋 公屋 施政報告

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