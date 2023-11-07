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何永賢：重建公屋非只看樓齡 稱持續研究 適時公布合適屋邨

【明報專訊】本報據悉房委會選定彩虹邨重建，預計分期清拆。房屋局長何永賢昨表示，屋邨重建視乎樓宇「體質及底子」，並非超過60年樓齡的一定優先重建，形容「年紀大不等於身體最差」；又指老舊屋邨會愈來愈多維修保養，狀態也不及新屋邨好，當局會持續研究，並適時公布適合重建的屋邨。有立法會議員期望當局及早準備屋邨重建計劃；另有議員料彩虹邨重建將改變當區佈局，包括日後基建配套等。

3項目近彩虹 房協：沒聽聞安置住戶

此外，房協於2020年獲政府邀請，負責執行3個市區寮屋區發展項目，包括茶果嶺村、牛池灣村及竹園聯合村，重建為高密度公營房屋。上述3個項目與彩虹邨相近，本報昨查詢有否計劃利用上述項目安置彩虹邨住戶，房協回覆稱沒收到當局提出將該3個項目用作安置彩虹邨住戶。

立法會房屋事務委員會昨開會，主席盧偉國提及隨著着房委會陸續推出多個舊屋邨重建，希望局方能照顧受影響居民的安置問題，包括盡量安排老街坊同區安置等。

副主席梁文廣則指不少居民都十分關心自己屋邨會否重建，問當局有否屋邨重建計劃或時間表讓市民及早準備；何永賢無直接回應彩虹邨是否重建，但她稱當局雖掌握屋邨老化情况，但情况隨時有變，例如會否有調遷機會，不同地區會有不同情况，加上發展局未來或有不少土地開拓項目，亦可能有助配合，當局須考慮不同因素，故難一早羅列屋邨名單。

議員料改變彩虹當區佈局

身兼規劃師的立法會發展事務委員會委員林筱魯回覆本報查詢稱，因應人口老化及社會需要等，彩虹邨位於市區中心，交通便利，估計用地除重建公屋外，亦會興建安老等配套。至於政府早前曾稱以「高架無軌捷運系統」發展東九龍線，林認為當局日後會因應社會環境需要及彩虹一帶交通狀况，才會決定重建發展密度，並改變當區佈局。

相關字詞﹕彩虹邨

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