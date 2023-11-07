就英煽動案陳辭 立場案延裁決 同爭議須否證煽暴意圖 英被告上訴至樞密院

明報記者

據了解，控辯雙方將就英國樞密院今年10月的Satnarayan Maharaj案陳辭。該案源於英聯邦成員國千里達和多巴哥共和國印度教領袖Satnarayan Maharaj，他於2019年在一個清談節目批評政府後，警方根據煽動條例搜查其住所，最終沒有起訴他。

Satnarayan Maharaj其後提出司法覆核，挑戰搜查令，案件上訴至英國樞密院。樞密院今年10月中裁定煽動罪「隱含的必要條件」，是被告本身必須有煽動暴力或動亂的意圖。

立場案控方指只須證文章煽動

至於立場新聞案的爭議，也包括煽動罪中被告的煽動意圖。控方認為被告本身的意圖並非控罪元素，控方只須證明涉案的文章具煽動意圖，而被告在知悉其目的下仍然發布文章，便構成煽動。至於何謂煽動意圖，控方認為控罪已清楚列明，包括引起對政府和司法的憎恨、藐視等，不限於煽動暴力或動亂。

涉新聞機構 辯方指發文為公眾利益

辯方則認為控方須證明被告本身有煽動意圖，重申被告是新聞機構的編輯，認為涉案文章關乎公眾利益，公眾有知情權，並非出於煽動意圖而發布文章。辯方亦建議將定罪門檻限於對國家安全構成實際風險，而非只是引起憎恨、藐視等情緒，否則定罪標準過寬。

羊村案同一主審 裁控方須證被告目的

1952年港英時代上訴庭在《大公報》上訴案中，裁定控方毋須證明被告在發布刊物時具煽動意圖。事隔超過半世紀，區院法官郭偉健去年在香港言語治療師總工會羊村繪本案，裁定控方有責任舉證被告本身有煽動意圖，而煽動暴力並非必要的控罪元素（見表）。郭官同為立場新聞案的主審法官，本案的主控官在開審時邀請郭官「重新考慮」上述裁決。

「立場新聞」涉嫌發布煽動刊物，案件在2021年12月首次提堂，2022年10月31日開審，是1997年回歸後首宗涉及傳媒機構的煽動案。原定20日的審訊期，最終56日審結，橫跨8個月時間，當中36日為鍾沛權出庭作供及接受控方盤問。案件原定今年10月4日裁決，早前押後至11月15日裁決，今預料會再度押後。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）