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港聞

港聞一

多區地委界參選者與對手互提名 有稱良性比併

【明報專訊】區議會改制後增設由地區三會（分區會、防火會、滅罪會）選出的地委會界別，由228名參選人競逐176個議席，由三委成員間選產生。本報翻查各參選人提名表格，發現多區參選者互相提名對手、互相支持，近四成、共91人以三會委員身分提名其他參選人。有提名多名對手的參選人解釋，與其他地區人士相熟故提名，認為今次區選是良性比併，不怕增加競爭，「大家都是愛國愛港」。

據本報統計，228名地委會界別參選人中，91人以三會委員身分提名其他參選人，多區互相提名情况普遍。其中元朗區20名參選人多達八成、共16人有提名對手；東區15名參選人中12人有提名其他參選人；深水埗區11名參選人則有7人提名其他參選人。

民建聯劉麗嬋提名同區8對手

地區委會界別以「全票制」方式投票，法例規定，三會委員提名上限為該區議席總數，簡單而言，以設12席的西貢區為例，每名委員可提名12人參選及投12票。參選西貢地委會界別的民建聯劉麗嬋提名同區另外8名對手，冠絕一眾參選人。除4名黨友，劉麗嬋亦提名新民黨／公民力量的譚竹君及民生圓桌陳繼偉等。

參選荃灣地委會界別的荃灣商會理事長朱德榮提名同區另外7名參選人，該區共有8席，意味連同他在內提名人數已相當於議席總數。

參選沙田地委會界別的羅棣萱提名同區另外6名參選人，她解釋本身參與三會工作，與其他委員相熟，了解他們背景，對方爭取提名時遂答允。她認為今次區選是良性競爭，不擔心更多人參選，「大家都是愛國愛港」。被問到會否令人感覺是「圍威喂」，羅說難猜測外界觀感，重申「值得提名就會提名」。

部分三會委員「零提名」，另一邊廂有委員同時提名多名參選人。有18名委員的提名達上限，主要分佈在離島、深水埗、大埔、荃灣等區，包括離島區議會前副主席周轉香、荃灣前區議員羅少傑等。另有12名三會委員提名10名或以上參選人，當中10人來自選出16席的觀塘區。

12委員提名最少10人 10屬觀塘

另外，部分具政治聯繫的地委會界別參選人提名名單十分相似，例如民建聯在中西區、南區、深水埗、黃大仙及大埔的參選人，各自提名名單幾乎一致。

（區選提名系列二）

相關字詞﹕三會 區議會選舉

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