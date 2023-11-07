37%三會委員無提名參選人 3區逾半 九龍城分區委楊全盛：沒人索取 有必考慮

明報記者 陳亦瀅 鄭啟智 劉思昆

黃大仙九龍城深水埗逾半委員無提名

本報記者整理399名參選人提名名單，按18區分區計算，每區「三會」整體委員中黃大仙、九龍城和深水埗沒有提名的委員比率均佔逾半，以黃大仙最高，為57.4%，該區三會委員總數148人，有85委員沒提名。排第二為九龍城，有52.2%，三會委員總數180人，沒提名委員有94人；第三為深水埗的52.1%，117名三會委員中有61人沒有提名。

全港18區中，有提名委員比率最高為大埔區，近九成委員有提名。該區共有89名三會委員，只有9人沒有提名；其次為元朗區，128名三會委員只得19人沒有提名，比率14.8%。

若將沒有提名的委員按所屬三會分類並獨立計算，即分拆成分區會、滅罪會及防火會，18區分區會中，黃大仙分區會沒提名委員的比率最高，為69%，87名委員中有60名委員沒有提名；18區中亦有10區分區會有逾半委員沒有提名。至於提名委員比率最高為大埔分區會，38名委員中只得5人沒提名。

東區兩會西貢一會全有提名

至於18區的滅罪會和防火會中，沒有提名委員的比率最高為黃大仙防火會，有47%，其次為深水埗滅罪會，比率34.6%。換言之所有滅罪會和防火會中，均未見有逾半委員沒有提名的情况，當中有部分更出現全數委員都有提名，分別是東區滅罪會和防火會及西貢滅罪會。

楊全盛回覆本報查詢稱，沒有參選人找過自己索取提名，他亦曾向民政處確認，自己所提供的電郵地址沒有錯誤，但一直沒有參選人找他，亦沒接獲民政處轉介。被問到若有參選人找他提名，他說亦會考慮給予提名，會考慮參選人是否愛國愛港及在社區內服務的情况。

深水埗防火委吳美：不想回應

今屆區議會選舉中，部分民主派擬在深水埗、南區、油尖旺等多區參選，但未獲足夠「三會」提名，與選舉擦身而過。在民主派擬出戰的選區中，深水埗區有逾半三會成員沒有提名，曾為民協成員、現為深水埗防火會委員的深水埗區議員吳美亦沒有提名任何人，被問到為何不給予提名、有沒有參選人向她索取提名，吳美向本報表示不想回應。

民協盼制度改善 要交代不提名原因

擬參選深水埗東地方選區的民協總幹事郭偉誠，未獲任何三會委員提名，面對該區有逾半三會委員沒有提名，他回覆本報查詢稱，對三會委員未有盡責任提名感遺憾，但尊重他們意見。他透露，曾聯絡該區117名三會成員，但沒有任何回覆，感到不公平，盼有關制度會改善，讓三會成員交代不提名原因。

2023年區議會參選名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區選提名系列二）

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