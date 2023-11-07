灣區熱搜：企業嘆難向港澳青年招手 常遇聯絡問題

「有澳門學生回去澳門之後，可能電話卡出現問題，然後失聯了一周，後來他解決之後才及時聯繫上。」曾女士說，「如果簡歷上能寫上他們的微信是最好的，因為更方便聯繫。」深圳市贏合科技股份有限公司招聘負責人梁女士亦稱：「有些港澳青年填寫資料留下的電話號碼是港澳那邊，我們會比較難去聯繫。」

梁女士說，目前公司業務涉及海外訂單，而港澳青年在英文方面具備一定優勢，若他們也是機械或電氣方面的專業，其實很符合公司需求，但苦於沒有渠道發布招聘信息讓港澳青年了解。

深圳人力局到理大辦就業推介

為讓更多港澳大學生得悉內地職位空缺資訊，深圳市人力資源和社會保障局10月26日至27日分別在香港理工大學和澳門大學舉辦2023年粵港澳大灣區人才專場招聘會暨第27屆全國高校畢業生秋季就業雙選會校園推介活動。有8間企業的代表向學生介紹機構背景、職業發展、崗位需求等信息。這些企業代表均表示，未來將加強與香港高校聯繫，展開多元化校企合作。新華社引述在香港理工大學修讀環保專業的趙同學稱，希望藉此機會了解深圳就業市場。另一名吳同學表示，目前就業競爭激烈，多參加這些活動有助了解各企業的用人需求，為將來找工作做好準備。