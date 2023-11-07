灣區熱搜：灣區科技人才招聘會 年薪達60萬 有企業欲聘港澳青年 借英語優勢助國際業務

明報記者 司徒聰穎

新能源專場 687人求職對接率七成

在上月28日舉辦的「粵好服務．粵聚人才」粵港澳大灣區青年科技人才對接會新能源專場，有50家企業提供1451個職位，招聘材料、電氣、化學、機械等理工科人才為主，崗位年薪普遍在30萬元以上，最高可達60萬元。現場氣氛熱烈，求職者從上午9時開始絡繹不絕，在引薦洽談區，幾乎每家企業的展位前都排滿隊，不停有求職者查詢機構需求及薪酬情况。

主辦方稱，此次人才對接會共收到來自102所海內外高校的人才簡歷2253份，活動當天吸引687名求職者入場洽談，多數為碩士、博士學歷，最終502人次初步達成就業意向，初步對接成功率達73%。

「我的專業比較符合珠三角這邊，且這裏相對內陸更發達，機會也更多，公司的規模和企業的平台相對更好，所以就想在這邊就業。」來自重慶、就讀廣州大學化學工程碩士的周同學表示，主要申請研發崗位，「研發崗位能提供更好的發展平台，職業規劃、薪資、發展方向會更好一點」。不過周同學表示，若專業研究方向、學歷等自身條件不符合企業要求，職能類崗位也可接受，「就業後可能會再去讀一個在職博士」。

海歸生：內地電動車發展勝德國

前來應聘的除了廣東本地的碩士、博士外，還有不少「海歸」。「我目前面對面投了3家，等下還會網申。」畢業於德國德累斯頓工業大學機械製造車輛方向碩士學位的周同學說，「看到競爭還是蠻激烈的，隊伍有點長。」在他看來，國內汽車產業電動化趨勢非常好，因此選擇回國發展，「現在汽車講究四化：電動化、智能化、網聯化、共享化，其中電動化在國內發展得很好，無論是電池還是新能源汽車。德國那邊總的來說還是偏傳統，電動化稍微慢一點」。

此次人才對接會除設置引薦洽談區外，還特別設置「直播帶崗」區，中國科學院廣州能源所、中國科學院深圳先進院等6家機構在線上作人才政策宣講和崗位推介。截至目前，粵港澳大灣區青年科技人才對接會已舉辦5期專場活動，11月18日、12月9日還將分別舉辦計算機與人工智能專場、生物醫藥專場。