【Emily】被問校董會改組睇法 段崇智：盡在不言中

段崇智噚晚成為廣州校友「集郵」熱點，唔少人上前求合影，佢同校友合唱校友日主題曲《中大志》，又喺演講中介紹中大近年發展。段校長提到《施政報告》話要增加非本地生配額，佢非常認同，話措施可以幫助提升香港作為最佳留學城市同國際留學中心嘅地位。佢話中大會繼續擇優錄取，唔會明年就一下子由20%（限額）比例升至40%，而係會逐步實現。

通關後報復式出差 見證神十六升空

段校長又話，通關後「報復性出差」，馬不停蹄去過北京、上海等地，5月又去海南文昌睇神舟十六號飛船發射，見證中大林漢明教授嘅大豆種子被發射上天，「現場看感覺完全不同，看見光閃一下，然後聽到很大聲」。而呢批大豆種子已隨神舟十六號喺10月30日返地球，好快會畀番林教授研究。段崇智話，「這只是中文大學參與國家航天科研的第一步，以後還有第二第三步，不過不能講，這是國家機密。」