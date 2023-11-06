明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

的士司機遇劫驅車追賊 一人被撞就擒

【明報專訊】假扮乘客的賊人昨天凌晨在旺角持剪刀指嚇一名的士司機，掠去4500元下車逃去。司機負傷駕車追趕約100米，疑失控撞倒一名賊人及店舖鐵閘，受傷賊人被捕，另一人乘亂逃去。警方將案件列行劫及交通意外有人受傷。的士業界稱，司機即使遇劫，仍要顧及自身及途人安全，駕車追截或會引致嚴重意外。

29歲曾姓的士司機昨天凌晨於中環接載兩名男子往尖沙嘴，其間目的地改往旺角，至凌晨3時許到達旺角道近花園街目的地時，兩男突以一把長約18厘米的剪刀襲擊司機，搶去4500元下車逃去。司機遂駕的士追截兩人。

消息稱，的士駛至先達廣場剷上行人路撞毁店舖鐵閘，倒車時撞傷其中一賊，另一人乘亂逃去。被撞傷35歲翟姓男子疑腳部骨折送院。司機經即場治理後，毋須送院。案件由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，司機一旦遇劫，宜報警處理，駕車追截賊人做法不理想，或引發嚴重意外，建議司機如對乘客有懷疑或往僻靜地點，可與友好、大台保持通話、報告行蹤，或可阻嚇賊人不敢落手。吳又稱，政府可資助業界安裝車廂攝錄機防止罪案，惟拍攝乘客受《個人資料（私隱）條例》規管，建議部門訂明指引及由中央系統管理相關影音。

上 / 下一篇新聞

11三會委員重複提名 涉18參選人 有委員稱不知規定 選舉處：399人全夠有效提名
11三會委員重複提名 涉18參選人 有委員稱不知規定 選舉處：399人全夠有效提名
地區選民提名同現重複 新民黨譚竹君：搬屋致誤會
地區選民提名同現重複 新民黨譚竹君：搬屋致誤會
中小政黨三會提名 多自鄉事派或社團
中小政黨三會提名 多自鄉事派或社團
三會提名未用盡 麥美娟：名額非定參選人數
三會提名未用盡 麥美娟：名額非定參選人數
樓宇更新申請增75% 市建局：研篩工程顧問供法團招標
樓宇更新申請增75% 市建局：研篩工程顧問供法團招標
后海灣城市化 濕地30年縮三成 候鳥減半 中大學者促保育須重「量」
后海灣城市化 濕地30年縮三成 候鳥減半 中大學者促保育須重「量」
中方斥美制裁恐嚇 劉兆佳：司法受阻或逼中央介入
中方斥美制裁恐嚇 劉兆佳：司法受阻或逼中央介入
23條白紙草案諮詢 鄧炳強：非最有效
23條白紙草案諮詢 鄧炳強：非最有效
修例打擊僭建 擬增罰款降檢控門檻
修例打擊僭建 擬增罰款降檢控門檻
兩腿無力上落樓梯困難 走平路如常人 隱形殘疾苦難言 藉配音抒己見
兩腿無力上落樓梯困難 走平路如常人 隱形殘疾苦難言 藉配音抒己見
天水圍醫院試用 急症室定位手帶曾尋回4病人
天水圍醫院試用 急症室定位手帶曾尋回4病人
涉死亡氣腹機衛署籲停用未回收 議員促立法賦權
涉死亡氣腹機衛署籲停用未回收 議員促立法賦權
空氣壓縮機藏毒 檢3公斤芬太尼
空氣壓縮機藏毒 檢3公斤芬太尼
灣區熱搜：設計師：昔常遭老翻 今工廠重版權 稱港創意內地生產互補 盼育新人壯潮玩產業
灣區熱搜：設計師：昔常遭老翻 今工廠重版權 稱港創意內地生產互補 盼育新人壯潮玩產業
灣區熱搜：疫下組聯盟辦賽 推灣區文創發展
灣區熱搜：疫下組聯盟辦賽 推灣區文創發展
半月拘120人蛇 新案同涉經內地偷渡
半月拘120人蛇 新案同涉經內地偷渡
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
擬明年開拓內地一線城市
擬明年開拓內地一線城市
【Emily】被問校董會改組睇法 段崇智：盡在不言中
【Emily】被問校董會改組睇法 段崇智：盡在不言中
【Emily】同運會麻將初賽打六輪 有人太攰早退
【Emily】同運會麻將初賽打六輪 有人太攰早退
【Emily】跨部門模擬灣仔停電 首用三維製圖系統
【Emily】跨部門模擬灣仔停電 首用三維製圖系統
【Emily】低碳版「饑饉30」 林超英教生活貼士
【Emily】低碳版「饑饉30」 林超英教生活貼士
【Emily】UNICEF慈善跑 籌逾765萬
【Emily】UNICEF慈善跑 籌逾765萬
【Emily】黃偉綸去美食嘉年華 食燒賣飲檸茶讚出色
【Emily】黃偉綸去美食嘉年華 食燒賣飲檸茶讚出色