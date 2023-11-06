的士司機遇劫驅車追賊 一人被撞就擒

29歲曾姓的士司機昨天凌晨於中環接載兩名男子往尖沙嘴，其間目的地改往旺角，至凌晨3時許到達旺角道近花園街目的地時，兩男突以一把長約18厘米的剪刀襲擊司機，搶去4500元下車逃去。司機遂駕的士追截兩人。

消息稱，的士駛至先達廣場剷上行人路撞毁店舖鐵閘，倒車時撞傷其中一賊，另一人乘亂逃去。被撞傷35歲翟姓男子疑腳部骨折送院。司機經即場治理後，毋須送院。案件由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，司機一旦遇劫，宜報警處理，駕車追截賊人做法不理想，或引發嚴重意外，建議司機如對乘客有懷疑或往僻靜地點，可與友好、大台保持通話、報告行蹤，或可阻嚇賊人不敢落手。吳又稱，政府可資助業界安裝車廂攝錄機防止罪案，惟拍攝乘客受《個人資料（私隱）條例》規管，建議部門訂明指引及由中央系統管理相關影音。