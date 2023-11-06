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港聞

港聞二

空氣壓縮機藏毒 檢3公斤芬太尼

【明報專訊】海關日前偵破一宗大型海路販毒案，從北美洲抵港的空氣壓縮機內發現不同種類毒品，共重約484公斤，市值約1.4億元，包括在本港較罕見的合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）。海關相信行動已堵截該批毒品流入市面。

海關根據風險評估及情報分析，10月25日在青衣驗貨場檢查一個由北美洲經海路抵港的貨櫃，裝有15個以木箱保護的空氣壓縮機。關員開箱仔細檢查，撕開壓縮機標籤發現機器有重新焊接痕迹，於是利用切割機破開壓縮機，裏面機件陶空，藏有數十包可疑物品。關員在15個壓縮機檢獲311公斤大麻花、88公斤冰毒、82公斤「搖頭丸」及3公斤芬太尼。

毒性強 關員須穿保護衣

海關將已取出毒品的壓縮機重新裝嵌，展開監控遞送行動。涉案販毒集團上周五（3日）指示一間物流公司將15個壓縮機運上一輛貨車，及後將其中一個壓縮機送往屯門露天停車場交收，一名男子到場簽收，在嘗試打開木箱時，關員即上前拘捕該名23歲男子。其餘14個壓縮機被送往元朗物流中心儲存。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

經初步調查，15個壓縮機分別裝單一或兩三種毒品，估計販毒集團準備將壓縮機分發到不同地點。另外，今次檢獲的3公斤芬太尼，為近3年第二宗，因其毒性強烈，關員檢查期間須穿戴保護衣物及防護裝備。海關將繼續追查該批芬太尼來源及流向。

根據資料，芬太尼是一種強效鴉片類止痛劑，止痛效力比嗎啡強50至100倍，常用於末期癌症及嚴重疼痛等止痛目的，亦可透過皮膚吸收，而價錢比海洛英等毒品便宜，因此成為隱君子吸食的替代品，亦有毒販將芬太尼與海洛英、可卡因等毒品混合以加強效果，惟致命風險極高。2022年11萬美國人死於服用過量芬太尼。

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