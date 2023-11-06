天水圍醫院試用 急症室定位手帶曾尋回4病人

醫局：總結經驗後擴至其他醫院

醫管局回覆確認天水圍醫院急症室正試用病人定位系統，適時監察高風險病人在急症室位置；局方專責小組稍後將討論試行情况、總括經驗並探討可行方案，以便日後陸續推展至其他醫院急症室。

據悉病人定位系統採用藍牙地理圍欄（geofencing）技術，護士在分流站替病人佩戴的身分資料手帶上加裝載有感應標籤的小盒，當病人經過急症室出入口，內部電腦系統會響警報，顯示病人離開前最後位置，醫護工作手機便收到通知，立即派員尋人。

記者昨午在該院急症室所見，多個出入口旁裝有感應器，逗留近3小時期間等候人數不多，多數約廿多人同時輪候，大多是中年者或父母帶子女同行；約7名長者求診，只需戴一般手帶，其中4人自行求診，病徵包括腸胃不適、發燒及手患。

一名中年女子在分流站呼叫數輪後始出現，稱疑食物中毒並出現幻覺，經護士查詢後表明沒自殘傾向，獲安排到急症室觀察病房，毋須戴定位手帶。

每日三四百病人 不足10人需佩戴

消息稱該院主要向兩類病人派定位手帶，一是精神科、有自殺傾向或認知障礙病人，二是傷殘或聽障者，另擬用於嚴重傳染病者；由於區內較少長者，每日約300至400名求診者中，不足10人用上。

消息人士透露，該院今年9月初試行系統至今曾有4人觸發警報，其中兩人曾離開急症室，另兩人靠近門口位置，通報系統雖延遲數秒，均可及時尋回病人；有病人稱擬到急症室旁便利店，護士擔心對方「去完便利店後不知會去邊」，仍先將病人帶回急症室。

消息稱，系統設計可避免病人不歸還手帶，因離開急症室便會響警報，而且感應標籤成本極低，類似新冠疫情下向抵港檢疫者派發的即棄追蹤手帶，不擔心浪費。

料明年加入維生指數監測功能

未來發展方面，據悉該院擬下年度在手帶加入維生指數監測，包括心跳、呼吸率及血氧量，同聯網兩間設急症室的醫院，即博愛醫院及屯門醫院，擬下年度試用系統；醫管局另考慮會否於病房等其他醫院範圍使用。

有急症室醫生稱，曾有病人輪候時病情惡化，監察上述維生指數足以判別惡化先兆，又認為系統主要會用於認知障礙者，因其他更嚴重精神病患如思覺失調者，一般有人照顧或須用約束衣。

香港病人政策連線主席林志釉樂見醫管局善用科技加強保障病人安全，尤其因醫護短缺，科技有助監察病人，期望系統盡快加入監察維生指數功能。

明報記者 張逸羲