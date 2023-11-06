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港聞二

兩腿無力上落樓梯困難 走平路如常人 隱形殘疾苦難言 藉配音抒己見

【明報專訊】「配音不着重我下肢活動，而是利用我的聲線。」阿楹說起自己的故事，每字清晰入耳，每句尾音常常向下。下肢因輕度大腦麻痹而行動不便，上落一級樓梯都困難，但走平路幾乎與常人無異，這種「隱形殘疾」在生活中帶來誤會和桎梏，令阿楹逐漸遠離人群，「覺得自己有限制，很多事未必實踐到」。然而，坐在米高峰前，用聲音演繹不同角色，傳遞不敢說出的話語，是她的夢想，亦是她與世界的連結，形容學習配音後如打了「強心針」，更大膽與人分享故事。

米高峰前更敢言 學分享自己故事

廿多歲的阿楹自小患輕度大腦麻痹，反應受影響，下肢尤其左腳有行動障礙，上落樓梯困難以至無法坐小巴，但因病徵輕微沒有入讀特殊學校，可是常跟不上課程節奏，亦因病徵不顯眼而得不到同輩理解，很難合群，甚至遭欺凌，「（有些同學）覺得我睇落去無事，認為我是利用這一點（病）去社交 」。

日常外出對阿楹來說，總是伴隨不快回憶，獨自乘車時常被要求讓座或遇到鄙視目光。有次一個婆婆在地鐵要求她讓座，她嘗試說自己不適時，卻遭婆婆喝斥，「她攞住拐杖大罵現在學生、後生仔都不讓座，無事都要坐」，這種不友善，她苦笑說已習慣。

坐地鐵不讓座 被長者斥責

日子艱難，但阿楹仍有夢想。她自小是卡通迷，喜歡《小丸子》等卡通片，兒時習慣在電視機旁跟着角色念對白，從那時起便對配音產生興趣。

「聽覺是人最早發展的感官之一，都是人走後最後消失的感官」，阿楹聽過這樣的說法。她說聲音特別之處，在於一個人即使肢體有缺陷，但仍可透過聲音接受及傳遞信息。當她配音時，別人聽到的只是她的聲音，而不是關注她的肢體。

今年4月，阿楹經轉介參加伊利沙伯醫院60周年活動「傷健孖咇．Teens夢想之旅2.0」計劃，結識義工Fanny、Louisa和Peony。Fanny記得第一次見到阿楹時「我問三四句，佢答一兩句」。後來四人常結伴同行，逐漸熟絡，義工還會到天水圍接阿楹並幫她在車上「霸位」，讓她在路途中坐着休息。

義工牽線下，阿楹向兩名分別曾為《足球小將》、《反斗奇兵》配音的資深配音員拜師，上了4小時速成班，「進錄音室不能戴手表，不可以有食物，這是第一步」，她羅列着配音守則。

盼藉配音指出社會誤解

她接觸到和自己年齡或性格不符的角色，學習如何短時間轉換聲線，拿捏不同尾音；為爭吵場面配音時，數次「食螺絲」，「片中我的角色是被人鬧，又要好大聲鬧番佢」，笑稱如此場景在現實幾乎未曾發生，要花不少時間突破內心關口。

病情惡化 配音夢不變

最近阿楹忙着為《青春之戰—戰勝情緒心魔》配音，讀本以第一人稱講述少女由患焦慮症到痊癒的心路歷程。學習配音後，她覺得自己有了專長，開始實踐夢想，「比以前放開咗自己，會多啲同人分享感受、我遇到嘅事，令我可以有支強心針」。

透過配音，阿楹藉着角色傳遞以往想說卻不敢說的話，希望指出社會對殘疾者的誤解，隱形殘疾未得到充分認識，「我們希望用自己方式在社區游走，希望得到尊重，多點包容和諒解」。

阿楹病情隨年月惡化，雙腿甫站立便會震抖，「這個病慢慢拿走我的體能、反應同表達能力」，她仍要想辦法適應、克服每次變化，但未來還是想成為配音員，「就算做不到，都希望可以做幕後工作」。

明報記者 楊晨

相關字詞﹕伊利沙伯醫院 配音 病人 大腦麻痹

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